森美嫌小儀梁嘉琪擇偶太揀擇：唔好再揀有就要啦！

藝人森美，阮小儀及梁嘉琪今日（6日）到尖沙咀出席活動，森美自言精明消費，包括家中的所有電器採購，不過又指：「一個人精明，唔代表唔會畀人呃，好多時候啲人就係呃你以為會用到佢嘅科技，但其實買返去根本就冇用。」呼籲大眾購買合適性價比高的產品。小儀則指會在空閒時瀏覽多功能煮食用具，自爆曾經獨自行街買電視機「仲伏」：「以前唔識上網格價搵資料，自己去行街，但講真行街最易遇到劏人舖頭，仲要你唔知附近呢兩間舖佢哋有冇關係，雖然只係蝕咗幾百蚊，但係都唔值。」嘉琪就表示自己以前會行幾間舖格價。

森美隨後笑言怕小儀、嘉琪，因二人在擇偶方面太揀擇，他說：「唔好再揀，有就要，我驚你哋兩個太叻。」並自嘲：「好似我老婆咁蠢就夠。」問到森美有沒有介紹男士給二人認識？他說：「嘉琪就冇，因為我哋都係呢幾個月先見多咗，唔太了解佢有冇咩特別習慣，咁我介紹得都要對嗰位男士負責。小儀我就有介紹一兩個畀佢識，不過呢啲要人夾人，有時候要某段時間出現某個人先會成功。」小儀亦表示自己在擇偶方面沒有特別要求：「一齊相處嘅時候要傾到偈，呢樣好緊要，依家我都一把年紀，大家相處舒服最重要。」至於嘉琪則笑指自己早已將森美的視兒子為目標，森美無奈道：「我都唔會阻止嘅，愛無分貴賤。」