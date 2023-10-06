蔡思貝含淚演繹超水準　區明妙劇中遭灌藥拍裸照晒演技

由蔡思貝與何廣沛主演的無綫劇《你好，我的大夫》昨晚（5日）一集中，講到區明妙慘遭灌藥兼被拍裸照，其後更濫藥麻醉自己，講到如何代入角色，她表指除了平時煲韓劇時多留意其他演員演繹方法外，拍攝當時的狀態亦令她事半功倍：「印象中嗰陣仲開緊另一套劇，有時可能要拍完一邊又趕另一組，瞓得好少，所以有時個樣會特別攰，咁就啱啱好符合咗個角色設定喇。」談到被灌藥一幕，她感激劇中「老竇」李啟傑教路：「同李啟傑都唔係第一次演父女喇，所以都有啲默契，佢有教我點樣就位。」區明妙在劇中角色勇敢追愛，問到現實中的她又會否追男仔時，她笑言：「現實中我比較被動，要人哋追，哈哈！」

另外，劇中講何廣沛透過錄音帶得知蔡思貝之前小產的因由，原來思貝錄音一幕暗藏心思，為了讓錄音場口更真實及有感染力，思貝與導演商量過後，不但爽快地換上多個不同造型錄音方便觀眾區分時間，更刻意設計了攬公仔、托腮、對住定情藥囊、躺在床上、瑟縮家中暗角等不同肢體語言，凸顯錄音時的不同心理狀況，難怪思貝的演出吸獲大量正評，獲讚相當勤力及不斷進步。而她昨晚忍淚致電廣沛一幕亦極有感染力，有內地網民直指她是劇集「實力擔當」。