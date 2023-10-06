蔡少芬現身瑞士　張晉為妻奔跑多角度拍攝

藝人蔡少芬與張晉婚後育有大女張楚兒（湯圓）、二女張信兒（包子）和細仔張樂兒（魚蛋），一家五口生活幸福滿。日前，他們被網民發現她們舉行到了瑞士旅行。周一（2日）有網民先在格林德瓦（Grindelwald）發現她們行蹤，雖然見湯圓和包子，但未有細仔魚蛋。該網民大讚兩夫婦：「晉哥和娘娘人都超級Nice，小朋友們活潑可愛古靈精怪的。我們一起排隊玩了飛鷹，開心一整天啊。」原來當日不少人都巧遇張晉夫婦，有網民留言笑稱：「我也看見了。我還說這小姑娘一直在翻跟斗，那綠衣大叔一直給她拍照，沒認出來。」相中所見，張晉手執單鏡反光相機與大家合照，而素顏的蔡少芬則挽着他的手臂，十分溫馨

相隔3日，再有網民捕捉到張晉為蔡少芬拍照，該網民表示：「張晉個子很矮還沒有他老婆高。蔡少芬瘦瘦高高的，素顏臉色不太好，太瘦了本人看着不年輕，就是50歲的樣子。PS：沒有針對甚麼，只是想說，女人還是要打扮化妝，不過他們這樣就有鬆弛感。」見蔡少芬全程「苦瓜乾」尾隨老公，張晉則充當攝影師，為太太超有耐性地奔走多角度拍攝，廿四孝老公並非浪得虛名。