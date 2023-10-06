【Zac玩Zac食】珀斯Noongar藝術文化夜繽紛

每次提到西澳州，好多朋友自然聯想到粉紅湖、尖峰石陣等旅遊景點，是一個充滿自然奇觀、奇妙而夢幻嘅探索之地。但係西澳州首府珀斯其實是一個充滿文化氣息、藝術氛圍，以及擁有各式美食和創造力嘅城市。今次返嚟主要係參與第一屆EverNow藝術節，了解及感受居住在西澳州西南角嘅澳洲原住民Noongar於Kambarang季節嘅慶典。

喺我哋嘅認知中一年有4季，而中國人有廿四節氣，古時嘅人會根據時序播種、秋收；而Noongar就有6個季節，古時會根據季節定下的時序改變生活的方式，而Kambarang季節是野花誕生和新生命的季節，所以西澳州旅遊局得到西澳州政府大力支持，首次舉辦EverNow這個重大項目，旨在慶祝西澳州獨特嘅原住民藝術和文化。由10月4日至10月9日一連七天，於珀斯市中心三個地點舉辦三場大型戶外公開活動：Song Circle、Fire Garden和Boorna Waanginy：The Trees Speak。這些免費表演將點亮大家嘅感官，以Noongar知識為基礎，重新與大自然建立聯繫。

打頭陣嘅Song Circle於10月4號開始一連五個晚上在最高法院花園舉行，讓大家沉浸在音樂、舞蹈及光影之中，體驗一幕幕令人驚嘆嘅表演；歌手和樂器演奏家用Noongar語言表演歌曲，反映從珀斯到大南部地區再到Esperance嘅動物和環境，而舞者則在旋轉舞台周圍的沙環上隨着音樂表演原住民舞蹈。

下星期六嘅專欄再同大家分享另外兩個活動嘅詳情！

Profile：Zacky Sun

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