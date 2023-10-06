我要瞓鬥︱胡美貽被淘汰爆喊：冇諗過係自己

由陸浩明（6號）、 曾比特、陳葦璇及糖妹主持的J2綜藝節目《我要瞓鬥》，在遊戲進行了24小時後，最強一組陳若思（Amber）與胡美貽（Nicole）最終難逃被淘汰命運。

昨晚（5日）賽制重點在爭奪一把金鉸剪，玩遊戲勝出一組，可贏得金鉸剪，作用是剪其他組手上代表生命值的氣球，將對手淘汰。當Nicole目睹Amber被剪走手上氣球時，忍不住喊了出來。Amber受訪問時直認早有準備，她慨嘆︰「因為我哋最高分，之前太張揚、太得戚，又大聲講嘢阻人休息乞人憎，畀人剪我都覺得係抵死。」Amber被剪後望到Nicole已淚流滿面。Nicole受訪問時有點不捨︰「完全冇諗過係自己，之前仲同其他參賽者講有笑，討論點樣過關、幫佢哋打氣，點知轉個頭就剪咗我哋，我流眼淚係因為我嚇親、呆咗。」她原定獎金同J2ers共享，可惜事與願違。

至於在今晚（6日）一集中錄影廠忽然變成「紅館」，曾比特亮出私家咪，又跳又唱《初戀》同《跳舞街》非常投入，又提供握手環節，大家情緒高漲，而經過日以繼夜運作，曾比特出現連環蝦碌事件，將「20 分鐘」變成「2 分鐘」、「多數服從少數」等，非常搞笑。