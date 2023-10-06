方力申孭起5公升水跑山：好攰，仍想堅持！

藝人方力申（小方）、衛詩雅、余德丞、吳保錡、劉沛蘅、ANSONBEAN等為慈善跑活動「揹水一戰2024」拍攝宣傳片，活動當日他們要孭起5公升水挑戰15公里或30公里的跑山賽程。

明年是小方的第六次出戰，他坦言：「好攰，仍想堅持！」他還記得首次參加時臨近衝線一刻，他不忘為自己整理髮型，亦因為周遭很多人影相，原本「喘晒氣」的他扮作氣定神閒。他表示每次完成賽事後，周身痛足 4、5 日，玩完又辛苦，但又想參加再做好一點。

至於第二度參加的衛詩雅回想當年參加第一戰時：「搏晒命咁跑，長期聽到就快到終點，但跑極都未到終點，最後真係見到終點，我好驚佢會好似海市蜃樓咁消失。」上次詩雅以4小時多完成，她笑言希望明年一戰可以在3小時內完成。

而余德丞、保錡、劉沛蘅、ANSONBEAN則是首次參與，他們對要孭起5公升水完成賽程，起初以為很簡單容易，保錡還笑言：「輕鬆、簡單！ANSONBEAN更提議：「加多一袋水喺心口前面，睇落會更加『大隻』！」拍攝時，他們真正孭起5公升水才發覺原來很重，余德丞笑言到時應該會是汗水的味道，加上熱情鬥志，可能會有少少「樣衰」，ANSONBEAN覺得自己衝線一刻會攰到即場瞓低。