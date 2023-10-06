仙氣女神鬥小妖精　魅惑對決

男人愛斯文靚女，卻又難以抗拒妖媚性感嘅女郎，今日就搵來兩位嚟自泰國嘅索女進行比併，一位係仙氣女神，另一個火辣小妖精，唔知對你嚟講邊類型更加吸引呢？

氣質過人

優雅而又性感，係唔少人睇過Lemon Kanphitcha喺網絡社交平台上，所分享嘅寫真照後所畀嘅評價，而呢個評價喺你睇過佢嘅寫真後，相信亦會有同感。

出生於泰國曼谷嘅佢，唔單止擁有高挑嘅身形，迷人嘅雙峰及修長嘅美腿更係吸睛，配合仙氣十足嘅美貌及優雅嘅氣質，真係不愧為女神。不過Lemon稱細個時其實係百厭妹一名，只係隨住年齡增長慢慢變成斯文淑女，後嚟喺大學修讀航空商業管理學位時嘅佢，更添秀外慧中氣質，亦係呢個時候佢開始模特兒嘅工作。2021年時呢位才女開設公司做生意，實行模界、網紅界及商界三管齊下吸金。

Lemon Kanphitcha

年齡：25歲

身高：167cm

三圍：34D-23-34

挑起邪念

性感得嚟又充滿挑逗魅力嘅小1妖精，對大部分男士嚟講都有種難以抗拒嘅吸引力，因此難怪Thararat Chalordet嘅網絡社交帳號如此有人氣。要知道，同樣出生於泰國曼谷嘅佢，唔單止長相迷人，玲瓏浮凸嘅身材更係誘人，加上佢所影嘅大尺度寫真，因而獲得小妖精嘅稱號。

其實佢喺模特兒界出道初期，佢所影嘅寫真比較密實，據稱因為當時嘅佢以萌味為賣點，若然太過性感嘅話，反而會令魅力打折扣。不過喺一次拍攝性感寫真後，便憑住火辣魅力一炮而紅，自此之後佢便由巨乳萌妹，搖身一變成為輕易挑起男士邪念嘅小妖精。

Thararat Chalordet

年齡：26歲

身高：163cm

三圍：33D-22-34

第1回合

鬥吸睛

氣質就好似鹹魚同青菜咁各有喜愛，但無論係仙氣女神又好，火辣小妖精又好，都要夠性感先至可以成功吸引男士嘅眼球。講到呢點，Lemon Kanphitcha嘅寫真性感度固然十足，但相對Thararat Chalordet嘅近乎極限級演繹，絕對係非常吸1睛呀！

第2回合

鬥造型

影寫真唔止要性感，仲要造型夠多樣化，咁先至好睇。擁有火辣身材嘅Thararat Chalordet，其實只要露得夠多肉，便已足夠贏盡眼球，但係論造型多多嘅話，Lemon Kanphitcha則稍勝一籌，無論係比堅尼、傳統服飾或Cosplay造型都有，視覺效果更加吸引。

第3回合

鬥吸金

同樣係模特兒兼網紅嘅兩位索女，各有其吸金手段，Thararat Chalordet唔止開設OnlyFans帳號，更夥拍幾位性感模特兒喺夜店出騷。Lemon Kanphitcha則唔止經營網店，更踩入廣告界拍攝廣告，同時為唔同商品做網絡代言，吸金力度同樣相當強勁。

令人心動

喺網絡有相當高人氣嘅兩人，Lemon Kanphitcha嘅賣點係仙氣十足，以及令男士心動嘅女神形象，而Thararat Chalordet則憑住火辣兼野性嘅魅力，令男士為之心動。兩人嘅氣質雖然唔同，但同樣足以令男士流晒口水呀。