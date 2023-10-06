MIRROR 12子澳洲返港　過百鏡粉齊集機場恭候

人氣男團MIRROR為慶祝成立5周年，12子早前齊齊飛到澳洲拍攝團綜，連日來亦不停在網上出「路透」出Po，見他們一行人去到坐熱氣球，升到半空睇日出，畫面唯美，令眾人都不禁讚嘆。12子於晚上（6日）乘座航班返港，吸引大批「鏡粉」（粉絲暱稱）一早抵達機場迎接偶像，眾人手持燈牌聚集於機場貴賓室門外，又大叫偶像名字，當中以「人氣王」姜濤及「教主」Anson Lo（盧瀚霆）的燈牌數目較多，機場方面亦加強人手，派出多名保安人員於現場維持秩序。

約晚上10時50分，正副隊長Lokman（楊樂文）及AK（江𤒹生）先行步出機場貴賓室，二人先停步給傳媒拍照，又跟現場粉絲打招呼，之後便步上七人車離開。接着輪到Alton（王智德）現身，談到近日他的後援會宣布停止運作，有否影響心情？他表示心情Ok：「啲事等其他人處理。（兄弟有冇安慰你？）拍嘢冇心情去諗。」之後輪到Jeremy （李駿傑）與Jer（柳應廷）現身，問到拍節目開唔開心？Jer説：「差唔多冇瞓。（玩咗啲乜？）遲啲你就知。」之後Stanley（邱士縉）、Frankie（陳瑞輝)及Tiger（邱傲然)先後步出，三人停步拍照及與粉絲揮手後乘車離開。Edan（呂爵安）與Anson Lo（盧瀚霆）雙雙步出，曾表示會吃5個飛機餐的Anson Lo，被問到是否吃得飽？他摸摸肚子並説：「好飽！（拍節目有冇提升兄弟感情？）睇節目你咪知。」之後到Ian（陳卓賢）獨自步出，他只停留幾秒給傳媒拍照後便箭步上車，似乎心事重重。壓軸輪到「人氣王」姜濤出場，他於步出貴賓室前，被拍到整個人趴向牆壁動也不動歷時數秒，其後便拿出手機邊步出貴賓室門口，邊拍現場環境，問到他是否很疲倦及不適時，他點頭示意，之後便登上七人車離開。