星玄｜無預警宣布婚訊超驚喜　黃智雯低調個性自然不做作

今日係10月7日農曆八月廿三，幸運星係射手座，幸運指數排第一，雖然係咁，但都唔好自滿，要保持低調。黃智雯（Mandy）就係射手座，向來不喜歡主動爭取，擁有低調個性嘅佢，5日無預警喺社交網上宣布婚訊，與從事珠寶業嘅男友Anthony結束10年嘅愛情長跑，齊齊步入人生另一階段。唔少網民得悉後都大感驚喜，並紛紛送上祝福。

Mandy唔單止對感情事一直保持低調，即使喺演藝事業上，由參選港姐到踏上一線花旦之路，默默於無綫耕耘了16個年頭，卻與視后寶座擦身而過。雖然如此，但其實佢好多才多藝，早在6月已完成舞台劇表演，嚟緊12中，又同「胡說八道」嘅姊妹們一齊去到美國開世界巡迴演唱會。

除咗幕前工作，佢今年仲開設時裝網店，同屋企人一齊拍住上，還親身上陣做生招牌，Mandy為人自然唔做作，難怪得到觀眾同網民嘅支持。

至於是日最旺生肖係豬，桃花運強，單身人士會容易，識到合眼緣嘅異性。而做咗人夫嘅洪永城就係屬豬，桃花運對佢來講就真係好有用，越多異性埋身就越好，事關今年初Tony開創護膚品牌，首次榮升老闆，產品主打女性市場，越多女性幫襯生意越好。近月又忙同馬國明一齊拍新劇，全年做到無停手，桃花運好之餘，連帶埋事業都旺到爆燈。