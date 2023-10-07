【是日通勝】

農曆八月廿三

癸卯年 辛酉月 戊戌日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：祭祀、動土、出行

忌：行喪、置業、開市

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、27、29

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：愛情運非常好，主動示好易打動心儀對象。

金牛座：對伴侶要求勿太苛求，應多點體諒和包容。

雙子座：財運差，做人不能太自私，要多為人設想。

巨蟹座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

獅子座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

處女座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

天秤座：對伴侶要包容，得勢不饒人會令對方難堪。

天蠍座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

人馬座：幸運指數排第一，切忌自滿，宜保持低調。

山羊座：不要抱持交行貨心態，做事必須注重細節。

水瓶座：善有善報，只要有一顆善心，好事自然來！

雙魚座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）龍 是非多

鼠：與人相處要保持耐性，言行不宜過激。

牛：心浮氣躁，不夠冷靜，破財風險大增。

虎：偏財旺，手氣好，但不可以沉迷賭博。

兔：貴人助力強，迎來一展才能的好時機。

龍：是日沖煞，要注意言行，以免惹是非。

蛇：有伴侶者易因家事爭執，要多些包容。

馬：人緣運不錯，易結識志趣相投的良友。

羊：金錢運差，需控制胡亂消費的壞習慣。

猴：心態積極，工作投入感強，易有斬獲。

雞：壓力大，心情差，宜找好友助你分憂。

狗：工作表現可圈可點，易得到別人認同。

豬：桃花運強，單身者易結識合眼緣異性。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

天秤座專出帥哥美女

今次就講一下天秤為甚麼出了名盛產「帥哥美女」。

所謂世上沒有醜女人，只有懶女人。其他的事，天秤能懶的都會懶，但說到保養和打扮，愛面子的他們，不論男女一點都不馬虎。

天秤座的帥哥們總是以時尚和品味聞名，在穿着上總是能夠展現出獨特風格，無論是正式的西裝還是休閒服裝，均能穿得體面而有型。他們注重細節，從髮型到配飾，往往能夠完美地搭配出一套時尚又有品味的造型。

天秤座的美女們則擁有迷人的外貌和優雅的氣質。她們的面容柔美，身姿優雅，走起路來總是輕盈而優雅，喜歡穿着優雅而女性化的服裝，展現出獨特風格。她們的美麗總是令人讚嘆，無論是自然妝容還是精心打扮，都能夠散發出迷人光芒。而更重要的是相由心生，除了外貌上的吸引力，天秤座的帥哥美女還擁有迷人個性，善於與人交流和交往，性格開朗外向，能夠吸引周圍人的注意。他們擅長表達自己的意見，善於說服他人，在人際關係中非常受歡迎。他們喜歡和朋友聚在一起，享受生活中的每一刻。

有外功同時有內功，因此天秤座的人通常具有迷人外表，無論是男性還是女性，都能在人群中脫穎而出。他們的臉蛋充滿魅力，眼神明亮且有吸引力，其優雅的氣質和自信的微笑常常讓人為之心動。