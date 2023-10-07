爆操女神︱鄧洢玲孖Ching Q育成蜜桃臀　吸睛神器逼爆瑜伽褲

繽Fun星網節目《爆操女神》自開播，廣邀一眾女神化身導師及嘉賓，傳授大家燒脂減肥的要訣，節目為求精益求精，以全新形色及風格登場，簡單直接「手把手」教你做運動。今次邀請了擁有瑜伽教練資格的鄧洢玲（阿旦），會一連6集教各位觀眾家居健身和瑜伽，同時請來剛於《ACE演藝模特大賽》奪得雙冠軍的沈靖喬（Ching Q）充當學員。首集，阿旦分享3個鍛煉蜜桃臀的動作，每日訓練數分鐘，持續大約一個月必定效果顯著！

首個動作「跪姿後抬腿」是練出翹臀的不二動作之一，有效緊緻及增強臀部肌肉。訓練前，準備一張瑜伽墊，再將雙手撐着墊上，並且雙膝也跪於地上，嘗試把其中一邊腿上向提起，另外一邊保持做15秒。

完成「跪姿後抬腿」後，阿旦接着示範「弓箭步」，此動作的好處不單止鍛煉到臀部，更可以強化核心肌群，可謂一舉兩得。阿旦於示範的同時，也提到訓練的注意事項，要確保膝蓋不是超過腳尖。

最後的動作是「橋式」作為臀部訓練動作，它有不少改善身體毛病的好處，而最大的功用必定是改善骨盆前傾及紓緩腰酸背痛的問題，聽到這麼多好處後，真想大讚阿旦選擇得好！