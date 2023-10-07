黃智雯續約拉鋸　仍受無綫重用

無綫花旦黃智雯今年底約滿無綫，雖然合約尚未傾妥，但智雯仍受重用，被安排飛台灣拍攝全新綜藝節目。而剛宣布婚訊的她獲全城祝福，其圈外丈夫Anthony背景亦隨即被起底，屬高學歷兼高收入一族，難怪智雯放心把下半生幸福交給他。

前日突然於社交網宣布婚訊的黃智雯，上載3幅甜蜜婚照，閃爆整個娛樂圈。一眾藝人紛紛到其社交平台送上祝福，當然包括「胡說八道會」的好姊妹。

智雯坦言因丈夫是圈外人，故未有正式公開其身份，但依照一眾姊妹的祝福留言，智雯丈夫就是拍拖超過10年的圈外人Anthony（詹文天），而Anthony背景亦隨即被起底。早年已經修讀工商管理碩士的他，之後於珠寶公司任職高層，更曾獲市場策劃獎項，不過有指他數年前已轉工，現時乃保險公司的市場營銷高層，定必是高薪一族，難怪有傳智雯年底滿約無綫離巢，有網民就推測她準備當幸福少奶奶。

尋找另一個我

雖然智雯與無綫的合約至今還在拉鋸當中，不過效力16年的她仍然深受公司疼錫，近日獲安排飛台灣高雄，拍攝由曾志偉牽頭的全新綜藝節目《尋找世界另一個我》，與生活在另一地方、與自己同名同姓的素人交流，以及體驗對方的生活圈，節目還有郭柏妍及譚俊彥（Shaun）。

與智雯同名同姓的素人乃一位藝術家，今次專程到高雄探訪，初到貴境的智雯對周邊的人與事也感到很新奇，惟3天拍攝期緊密，未有太多時間閒逛。談到與另一個智雯見面時的感覺，她說：「初次見面時已感覺強烈，唔知點解好有一見如故感覺，同埋都幾觸動到我，所以搞到大家都喊晒。（大家好多嘢相似？）性格都似，大家都好錫屋企人，我好驚訝大家喺唔同地方生活，名字一樣都有相似地方。」而郭柏妍跟素人郭柏妍相處3日已成為交心朋友，至今仍保持聯絡。

譚俊彥放飛自我

至於Shaun就指製作組為保持神秘，令每日拍攝均於驚喜中度過：「我相信連觀眾都意想不到，另一個譚俊彥會係咁樣，但好開心今次節目圓咗夢，就係揸電單車沿住台灣嘅海邊走咗一圈，屬於譚俊彥放飛自我嘅一次，因為同時間我趕緊劇，所以一拍完搭飛機返香港，有車送我返屋企，換一換行李直接上深圳開工，真係好充實。」