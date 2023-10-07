《驅魔人：信仰者》首集女星愛倫般絲頓回歸　演出條件另類

近年將70年代經典殺人魔恐怖片《月光光心慌慌》（Halloween）系列，重新製作新三部曲的美國導演David Gordon Green，再重施故技，今次目標是另一經典靈異恐怖片《驅魔人》，執導新三部曲的首作《驅魔人：信仰者》（The Exorcist: Believer）。《驅魔人：信仰者》作為系列第6集，但故事上忽略前4集，直接當成1973年首集的續作。首集中女兒被邪靈上身的母親角色回歸，同樣由美國女星愛倫般絲頓（Ellen Burstyn）飾演，今次她要幫助另外兩個有類似經歷的家庭，拯救他們被邪靈上身的女兒。

愛倫多年來都推辭參演《驅魔人》續集，她受訪時解釋為何今次經過50年後答應回歸：「我推過好多《驅魔人2》嘅版本，我每次都拒絕。今次電影公司開咗個好高嘅價畀我，我都仲係拒絕。之後佢哋出乎意料哋，開雙倍價錢畀我。我話，OK畀我考慮吓。呢個真係好大筆錢，我要諗諗。跟住我就諗，呢個好似係魔鬼要問我個價咁。之後我再諗，我個價係佩斯大學碩士演藝課程嘅獎學金計劃，去幫啲有才華嘅學生。呢個就係我要求。我大返佢哋轉頭，最後得償所願。我依家幫到啲年青演員攞到個獎學金計劃。」