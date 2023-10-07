東方日報C1：林穎彤直入雪櫃　工作全面叫停

無綫藝人林穎彤（Bella）因涉在公眾地方行為不檢，昨日與一同被控的緋聞男友鄭雋熹現身法庭，並不避嫌穿上情侶裝，Bella更持名牌手袋示人，全程神態自若、堅稱問心無愧的她，據知已被公司召見，更即時叫停其所有工作，加上不獲唱片公司續約，星途認真凍過水。

無綫小花林穎彤與捲入JPEX案被捕的鄭雋熹早前因涉阻礙公職人員及在公眾地方作出擾亂秩序的行為兩罪，一同被捕並落案控告，案件在粉嶺法院審理。由於控方要求將案件延後以便進一步調查，辯方同意，而保釋條件不變，案件將於11月17日再審。

鄭雋熹的社交平台不時分享與Bella的親密照，不過昨日2人卻離奇否認情侶關係，異口同聲以「好朋友」相稱。日前JPEX事件繼續發酵，2人被爆疑以情侶身份向圈中人埋手，Bella即發聲明以證清白，強調從沒參與此類型投資，明顯撇清關係。一直不被公司重用的她，去年參與劇集《下流上車族》人氣亦一度急升，但於拍完《本尊就位》後已沒有再入劇組，而2019年與星夢簽約追歌手夢的她，原來亦已不獲唱片公司續約。據知她日前已就事件返公司見高層，無綫方面目前已暫停她所有工作，慘被雪藏。

昨晨9時Bella與鄭雋熹前後腳到達法院，Bella身穿白色短身上衣、貼身長褲，神情自若任記者影相。相隔5分鐘後，同樣身穿白Tee黑褲的鄭雋熹抵達，他應傳媒要求停低影相後被問及心情，他表示要趕入內而拒答。2人於早上11時前後腳離開法院。Bella受訪時坦言心情OK，對於案件延期，她亦謂：「我哋都同意押後。（會唔會因為喺社交網發文，令佢哋認真調查？）唔會猜測佢哋個意思。（擔唔擔心發文被指妨礙司法公正？）我問過法律團隊意見。」問到無綫方面有否就今次事件找她時，她說：「冇好詳細傾過，會同經理人傾，聯絡住公司。」

無損心情 食得瞓得

另外，提到有指她與鄭雋熹是情侶，她即否認：「係朋友，好朋友。（話佢用你個名向圈中人埋手拍JPEX廣告？）關於咁敏感、係另一單案，我唔評論，我同另一間公司係冇關係。冇執法人員聯絡我，都冇擔心捲入事件，同我個聲明講嘅一樣，清者自清，問心無愧。（知唔知鄭雋熹有做開加密貨幣投資？）交畀佢答。」至於見她手拿名牌袋，問她會否怕再被指忽然富貴？她說：「我做童星入行，做咗十幾年嘢。（近年經常晒名牌袋？）唔係咁樣，我有去食車仔麵。（唔怕話你同鄭雋熹有關所以咁富貴？）佢哋要誤會同點評價我都冇辦法。」說罷與同行女子登上的士離開。至於鄭雋熹稱兩宗案件仍在調查中，不便透露，但相信時間會證明。問到心情如何？他說：「冇瞓唔到，心情OK。（無綫有冇搵你？）呢個唔回應。（同Bella拍拖？）係好好朋友。」之後自行乘的士離開。

今年8月2日，鄭雋熹、林穎彤及另外1男2女等一行6人到醫院欲探望一宗虐兒案中女童，期間與社署社工及醫生產生爭議，最終執法人員以涉嫌公眾地方行為不檢拘捕鄭雋熹和林穎彤等人。

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