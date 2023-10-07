及早準備　寒露防涼潤燥

聽日（10月8日）就是二十四節氣中的寒露，為最早出現「寒」字的節氣，代表深秋的到來，氣溫亦會進一步下降。日常生活中除了要注意溫差外，亦要預防乾燥天氣所引致的不適，以食潤燥。

【注意足部保暖】

正所謂「寒從足生」，腳部離心臟遠，血液供應少，加上脂肪層薄，最容易受到風寒的侵襲，反之如果做好保暖就可促進血液循環「一暖暖全身」，因此秋冬季節要注意足部保暖，如避免赤腳觸地、穿着鞋襪包裹腳部等，日常亦可透過走動達致暖足的效果，如進行登高遠足，但謹記量力而為。

【以食潤肺防燥】

秋天天氣乾燥，飲食可以養陰防燥、潤肺益胃為主，食材上可選擇如蜂蜜、荸薺、蘿蔔、蓮藕、枇杷、杏仁、銀耳、雪耳、百合、芝麻、沙參、玉竹、石斛、麥冬、馬蹄、甘蔗、栗子、枸杞等食物，有宜就有忌，熏烤、燥熱、辛辣、油膩的食物就要避免食用過多，以免加重秋燥情況。另外部分水果亦有增強人體抗燥邪的能力，如有生津潤燥功效的雪梨、能生津潤肺、健脾開胃的蘋果及有潤澤肌膚功效、人稱「萬壽果」的木瓜等，更可以加入不同的食材製成可健脾潤肺、紓緩秋燥的湯水。

蘋果百合湯

材料：蘋果2個、百合40克、玉竹40克、南北杏少許、蜜棗4粒、瘦肉300克、水8至10杯

做法：

1.蘋果洗淨、去芯，百合和玉竹洗淨，瘦肉汆水。

2.將所有材料，放入水中煲滾，再轉慢火煲約1.5小時，可按需要加鹽飲用。

木瓜雪梨花膠湯

材料：花膠1大塊、木瓜300克、雪梨2個、蜜棗2粒、瘦肉150克、水1,500毫升、薑片2片

做法：

1.先用清水將花膠沖洗乾淨，然後於滾水加入薑片，將花膠煮6分鐘，再浸2小時。

2.浸發花膠後，將瘦肉取出，汆水，木瓜刨皮，去掉種子及果皮，切件。

3.煲滾水後，加入所有材料，大火煲滾，再轉慢火煲2小時即可。