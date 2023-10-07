香港中樂團 × 華懋集團「香港鼓樂節20周年」呈獻鼓樂嘉年華及5G直播音樂會

【營業資訊】由香港中樂團創辦的「香港鼓樂節」踏入20周年，華懋集團全力支持「鼓動心弦 連結世界」系列活動，盼於復常後，與樂團以澎湃鼓聲線上線下為社會各階層市民注入正能量，展現香港作為盛事之都的風采。

華懋集團呈獻「鼓動心弦 連結世界」鼓樂嘉年華及5G直播音樂會，將於10月14日（星期六）假西九文化區藝術公園舉行，市民可免費入場。節目內容非常豐富，包括敲擊3.47米巨型太平鼓；「香港活力鼓令24式擂台賽」獲獎隊伍現場表演；中國非遺鼓隊：山西絳州鼓樂藝術團、陝西省延安市安塞腰鼓團、汕頭潮陽城南忠精英歌隊在場內巡遊演出。市民更可參與鼓樂坊、遊戲攤位及美食坊，歡度週末。

壓軸音樂會中，香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌將帶領樂團，與來自世界各地的鼓樂名家一同演出，當中包括：Dori（韓國）、陽介（日本）、阿札鼓諾非洲樂鼓樂團（非洲）、阿波斯鼓樂團（烏茲別克）、Anthony Fernandes（美國）、山西絳州鼓樂藝術團（中國）及激鼓（香港）。音樂會將透過5G科技作現直播，讓全球觀眾參與其中，現場觀眾可獲贈布朗鼓與樂團及鼓樂名家互動演奏。

華懋集團呈獻「鼓動心弦 連結世界」鼓樂嘉年華及5G直播音樂會

日期：2023年10月14日（星期六）

地點：西九文化區藝術公園

時間：中午12時至下午6時30分

入場費：免費入場

節目表：

中午12時-下午4時45分│鼓樂嘉年華

中午12時15分│「香港活力鼓令24式擂台賽」頒獎禮

下午2時│啟動禮

下午4時45分-下午6時30分│5G直播音樂會