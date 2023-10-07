Drake宣布暫別樂壇專注健康問題　巡唱宣布押後

加拿大流行樂壇天王Drake近日推出全新大碟《For All The Dogs》，而昨日他接受電台訪問時突然宣布暫別樂壇。

他解釋是必需先注意自己的健康，他透露原來自己一直有腸胃問題多年：「我要同你哋老實，我會停止製作音樂一段時間。我唔知『一段時間』即係幾時。或者係1年或者再長少少。」他宣布暫別樂壇消息公布後，除了昨日及今日於家鄉多倫多舉行的兩場騷會如期舉行之外，之後幾場演唱會就會押後舉行。

另方面，Drake的新歌《All the Parties》公開後即被英國著名2人組合Pet Shop Boys批評，並指控他未經他們同意盜用了他們名曲《West End Girls》。組合於官方社交網留言表示：「意外聽到Drake於新碟內嘅歌曲《All the Parties》唱出《West End girls》副歌部分。佢嘅冇落名或授權用。」其實今次已非Drake首次未經別人同意就用別人歌曲或肖像，上月金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）就公開他未經其同意就用了她的照片作為他的細碟封面。