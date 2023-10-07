AEON 36周年推連串優惠活動　全新Mobile網購送貨及獨家優惠等

【營業資訊】為慶祝AEON 36周年，AEON將推出一連串精彩優惠活動，於10月6日至10月18日期間將舉行「AEON 36周年第一擊」，其中「均一價」優惠活動，讓顧客可以均一價格揀選3件指定貨品，貨品涵蓋食品、衣服、煮食用具、衞生用品等，任君選擇。同時亦推出「AEON會員優惠商品」，精選一系列必買貨品，提供至抵專屬優惠予各會員。

此外，隆重推出「AEON Mobile網購送貨服務」，於早上11時前落單即日送貨；買滿HK$500即免運費；逢星期一至日，日日有優惠！多個優惠同步推出，包括於限定期間完成3單滿HK$650^之送貨交易之客人，即有機獲取Dyson風筒。精彩的優惠活動還包括「超級大抽獎」，購物每滿HK$200（以單一發票計算），並於限期前登入指定網站進行登記，即有機會贏取AEON信用卡HK$36,000免找數簽帳額、日本航空雙人來回東京經濟客位機票或其他豐富獎品！

AEON Mobile網購由10月6日起、逢星期一至日，日日有優惠，包括逢星期一的「TOPVALU 週一賞」，自家品牌TOPVALU 9折、逢星期二的「周三新鮮日早鳥優惠」，晚上6時開始提早搶購部分周三新鮮日優惠貨品、逢星期三的「周三新鮮日」，搶購多款周三新鮮日優惠貨品、逢星期四的「週四賞回贈」，買滿HK$500或以上送HK$50電子優惠券；以及逢星期五至日的「週末勁減」，搶購多款周末勁減優惠貨品。此外，於10月6日至11月1日期間，「AEON Mobile網購」更送多上重優惠，包括HK$100網購優惠券、5,000會員積分、Dyson風筒和8折網購優惠券。