范冰冰釜山遇鄭雨盛含苞待放　罕談逃稅事件後空窗期

「第28屆釜山國際電影節」，內地花旦范冰冰主演的韓國電影《綠夜》入圍Gala Presentation單元，她更新自前往釜山參與盛事，期間她更偶遇韓國型男影帝鄭雨盛，冰冰即變身小粉絲與鄭雨盛合照，還做出比心手勢，只見她含苞待放，被對方冧暈。

而冰冰亦於電影節記者會上就久違數年後推出的新作接受傳媒訪問，她首先感謝電影節選取《綠夜》入圍，亦對事隔7、8年再次來臨釜山感到非常開心。因逃稅時件，闊別大銀幕數年，隨後亦被外界認為有意減產，冰冰於記者會上表示：「我覺得一個演員有的時候需要一些時間的沉澱，對我自己來說，可能我有一年拍過七八部電影的時候，也有休息幾年，然後再看到一個全新的故事、人物對我的觸動。」

冰冰更以日前榮獲釜山電影節「亞洲電影人獎」的香港影帝周潤發為例，指發哥曾經壯觀地一年拍攝8、9部電影，到後來每年只拍1、2部電影，中間亦經歷過沉澱人生的階段。

冰冰亦分享指演員具有獨特的生命周期，在人生的長河裏經歷高低起伏，明言在自己沉澱的過程裏親眼去看許多不一樣的人生故事、人物生活，再結合自己的感受成為人生的部分。但范冰冰亦強調自己沒有中斷或遠離演戲：「演戲對我來說是一件非常非常重要、並且一生去追求的事業，但生活裏面其實還有很多其他的事情，所以在這幾年，我平常會去看更多的電影、跟很多電影人交流。有時間上英文課，做一點以前沒有時間、很想做但沒有做的事情，是一個不一樣的經歷。」