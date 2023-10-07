HomeSquare全港最齊全寢具品牌擁超過26項專利技術　全方位打造帝王級睡眠享受

【營業資訊】一日之計在於晨，擁有充足睡眠對於生活節奏明快的香港人而言從來也是奢侈的事，因此，獲取優質而深層的睡眠則極為重要！為了協助一眾忙碌的香港人打造優質睡眠，匯聚全港最多最齊全寢具用品品牌的一站式家居主題商場HomeSquare由9月29日至11月12日為大家隆重呈獻「Embrace The Hugge Life寢室體驗6重奏」， 坐擁超過26項專利技術的16大寢具品牌將推出不同優質體驗及消費優惠，為你打造帝王級睡眠享受！

「Embrace The Hugge Life寢室體驗6重奏」帶來各種至筍優惠以及優質體驗，全方位為你打造優質睡眠質素！當中包括：1) HomeSquare及新城市廣場攜手提供多間商戶至筍優惠，讓你輕鬆入手睡眠最佳單品；2)「Hugge Life消費賞」，只要消費滿指定金額，即可獲贈最高HK$6,000商場電子贈券及枕頭；3)「即抽即中驚喜賞」，隨時贏取高達HK$50,000的名牌寢具禮品，而持HomeCircle有效發票更可額外獲1次抽獎機會，是絕對不能錯過的環節！4)為了提供一站式試床服務，HomeSquare特意提供了「試床專員體驗」，只要撥打預約熱線，即可安排預約場內所有床褥試床服務並由專人介紹；5)「去舊迎新·床褥捐贈」，與床師傅合作，維修舊床褥並捐贈社福機構「綠德好」予有需要的人士，購入新床褥的同時可將舊床褥重生，捐助及關愛社區；6)Simmon及Sealy獨家限定店登陸HomeSquare，帶來多個獨家優惠萬勿錯過！

匯聚16大寢具品牌坐擁超過26項專利 兩大商場聯手推至抵價

要有優質睡眠，擁有一張優質的床褥絕對是Must Have Item！HomeSquare匯聚16大寢具品牌，更坐擁超過26項專利，涵蓋環保、防敏、脊醫、抗菌等認證，當中包括Dorelan 的LCA的環保認證，除了確認為環保產品外，更在生產的整個週期及過程中不會對環境造成任何破壞和影響，睡安好同時為環保出一分力；Sealy的專利鈦合金彈簧以高科技金屬Titanium鈦合金做彈簧，透過與國際骨科專家及醫生合作，恍如GPS追蹤用家的身體重量及壓力，自動調節承托強度及力度；EMMAS DENTONS的澳洲防敏認證及專業脊醫認證，以Ultrashield抗菌防蟎技術處理，減低霉菌及塵蟎等孳生及睡眠期間仍能保護您的脊椎健康。

是次HomeSquare更會與新城市廣場聯手打造「Embrace The Hugge Life寢室體驗6重奏」，搜羅了一系列床上、寢室用品外，更為大家帶來多款Sleeping-mate，輕鬆打造極緻睡眠空間，當中包括了安眠必備的床褥、酣睡良品助眠香薰，愛美女生必購睡眠面膜等等，部分低至5折，讓你無負擔價入手好眠良伴！

此外，只要於HomeSquare家居商舖/HomeCircle家居陳列室消費滿指定金額，即可參加「Hugge Life消費賞」獲贈高達價值HK$6,000商場電子禮券及枕頭！而商場電子禮券更同時適用於HomeSquare及新城市廣場，一於先在HomeSquare入手床上用品，再去新城市廣場入手睡前用品，讓你輕易打造極優睡房，營造專屬的睡眠空間！

另外，憑同一張收據更可參加「即抽即中驚喜賞」，有機會獲得高達HK$50,000的名牌寢具，人人有獎，永不落空，當中包括IKEA HK$200禮品卡、蓆夢思床褥保護套、雅蘭印花夏天被、羽絨被等！凡消費滿HK$1,000即可獲1次抽獎機會，而持HomeCircle有效發票更可額外獲額外1次抽獎機會，試試手氣隨時抽中心儀家具！