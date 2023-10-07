無人駕駛！變形概念Camper　豪華伴「旅」

很多人嚮往露營車旅行，完全不受時間規限，想幾時出發就出發、下個目的地去邊、做乜食乜都可以很隨性，可說是最自主又無拘無束享受大自然的旅行方式。當然大前提是至少要有車牌先可以成事，但在不久將來，當揸車完全交由全自動無人駕駛系統代勞時，就連露營玩法都可變出無限可能。

玻璃側門 變出野餐區

德國專營改裝露營車的Erwin Hymer集團，早前發表了一款無人駕駛豪華概念露營車Galileo，揭示對未來自主豪華旅行，甚至是移動生活方式的一些新構想。Galileo由電動滑板平台及玻璃客艙構成，似足充滿科幻感的車卡。由於是純電動和車載無人駕駛及智能導航系統，省卻了引擎艙及駕駛艙位置，整個玻璃客艙可以用得更盡，廚房、浴室、雙層床統統有齊，小客廳還配備兩座梳化及旋轉座椅，而智能系統會在不同玻璃上整合顯示資訊。本身在電動滑板平台已配置了大容量電池組，另於車頂還配備了高容量太陽能電池板，加上營地的電動車充電設施，足以應付旅程中各電器如雪櫃、空氣調節機及電磁爐等耗電需求。

當你登上玻璃客艙，意味着你的假期隨即展開。移動出行期間除了可看電視和娛樂，亦可透過車載智能系統設定目的地、中途站、補給點、充電站，甚至預訂不同活動設施，又或是透過全景玻璃窗欣賞車外風景。當停泊在露營區，車艙一邊玻璃側門可向上打開，並伸出木地台，只需將整合式電磁爐、廚櫃及活動桌移出，便可變成一個玻璃頂半露天的野餐區。對用家來說，最方便莫過於在晚上睡覺時間，它可根據下一個目的地自動駕駛前往，第二朝瞓醒便可欣賞到壯麗景色。

迷你電動 二人出行

講到電動平台模組，德國新創輕型電動車製造商ElectricBrands，便以同一平台模組為基礎，設計出9款不同用途的XBUS迷你電動概念車型，包括Transporter、Tipper、Pickup、Cabrio、Bus、Box等，當中最受車迷歡迎、高踞「我最渴望預訂清單」榜首的是露營車，廠方最近還為它打造出概念雛形。

以四輪驅動的XBUS Camper，車長不到4米，採用前兩座椅及可隨時翻平變睡床的後長椅配置，是一款專為二人出行而設的迷你露營車。當停泊在露營區時，太陽能車頂中央可升起，尾艙的趟平空間亦可向外滑動延伸，為車廂帶來更多空間。車廂還設有電視、便攜式冷藏箱、單爐頭、洗手盆、儲水箱等，可謂麻雀雖小，五臟俱全。4個15kW電馬達分別置於4個車輪，提供56kW最大功率輸出（約72hp最大馬力）及1,000Nm最大扭力。15kWh電池組及太陽能板車頂均屬標準配備，各可貢獻約200km續航力，另可額外加裝快速裝拆的30kWh電池組，換來高達800km綜合續航力。除了可太陽能充電，它亦支援以11kW或3.6kW交流電源（AC）充電，充電至80%分別只需1小時及3小時。

復古造型 向經典致敬

法國Citroen趁住踏入露營季節，特別與意大利車身製造商Caselani合作，以SpaceTourer為基礎改頭換面設計出全新Type Holidays概念露營車。其獨特的灰色車身及復古外觀，設計靈感源自上世紀中的經典Type H Van，向這一代傳奇致敬。車高不到2米，車上最多可容納4人，有齊現代露營車必備的可升降兼變成上層雙人睡眠區的車頂營帳、可轉換成下層雙人床兼可隨時拆卸騰出空間的後座椅、可180度向後旋轉的兩張前座椅，以及設備齊全的小廚房、摺疊式餐桌及儲物櫃等。