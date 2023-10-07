啤酒繽Fun玩味　齊迎十月節

巴絲打有無聽過十月節呢？對喜歡飲啤酒的大家應該耳熟能詳，無錯，十月節即Oktoberfest，亦即是慕尼黑啤酒節，每年於9月底至10月初連續兩星期在德國慕尼黑舉行，咁，飲啤酒又唔一定要到德國，香港亦有不少趁十月節搞搞相關活動，好似德國逾百年歷史、全球最大麥啤啤酒品牌就與酒店合作舉行德國啤酒節，亦有品牌推出新口味啤酒，務求讓十月洋溢滿滿的微醺。

周末狂歡

可以邊飲邊食的首推由德國啤酒品牌Erdinger與香港嘉里酒店Dockyard百味村聯乘合作舉行的德國啤酒節（Oktoberfest），由即日起一連4個周末（周五6-9pm、周六3-9pm）舉行。餐廳今年推出電子啤酒通行證、暢飲通行證及不同的啤酒美食套餐優惠，大家可以一邊大口喝德國人氣麥啤的同時，大啖食餐廳特別推出的限定的啤酒節美食。Erdinger的啤酒均採用傳統釀製香檳般的二次發酵方法製作，令酒體氣泡滿盈又細滑，而人氣的白啤Erdinger Weissbier與黑啤Erdinger Dunkel更位列當地十大的三甲位置！啤酒迷可以選購電子啤酒通行證，可享買6送1、買10送2啤酒代幣/4天3小時暢飲，又或惠顧啤酒節美食套餐，即享整個10月的周末以優惠價享用Erdinger或指定生啤，同時獲贈遊戲區入場券，有機會贏取豐富禮物。一系列美食當中有不少是德國經典菜，好似原隻德國脆豬手、德國炸豬扒及德國肉腸拼盤等。啤酒節還將德國傳統帶到會場，場內有現場音樂表演、舉啤酒杯大賽及幸運輪抽獎環節，當中的舉啤酒杯大賽更是巴伐利亞啤酒節傳統遊戲，考驗大家的臂力！現場還特設打卡區，啤酒迷即使身在香港都能感受德國慕尼黑的熱鬧節日氣氛，與好友高舉啤酒杯，暢飲一番，一同歡度傳統巴伐利亞慶典！

自家細味

法國人氣啤酒品牌1664，今年亦搞作多多，踏入10月仲請來著名音樂人張敬軒任品牌大使，與全新的1664 Brut拉格啤酒罐裝同步登場。全新的罐裝啤酒罐身選用時尚的香檳金色配高雅藍色，將法式的優雅與玩味帶到包裝之上！對葡萄酒稍有認為的都知，Brut拉格啤酒與香檳相近，原因是其製作靈感延伸自傳統葡萄酒工藝，巧妙地融合法國Brut氣酒酒的清爽微甜與豐富氣泡的特點，而酒精濃度只有4.5%，入口散發陣陣花香並充滿葡萄香氣，加上清爽氣泡感，猶如飲緊香檳般，相信甚得女生歡心！

好友歡聚

本地人氣啤酒品牌之一的嘉士伯亦趁十月推出特別釀造版罐裝Burt拉格（Brut Beer），以及全新的特別釀造版罐裝嘉士伯小麥拉格，兩款均以期間限定方式登場。前者依舊以Montrachet酵母釀製，散發柚子、西柚和玫瑰花水的獨特氣息，氣泡豐富又質感乾爽順滑，餘韻爽脆；後者則以100%小麥麥芽及Nelson Sauvin Hops，用冷泡酒花技術釀製而成，帶來一種猶如葡萄酒順滑口感的啤酒滋味。此外，品牌更引入Brooklyn Pilsner Crisp Lager，是一款清新爽口的拉格啤酒，清新淡雅，富淡淡烤麵包及香草味，還有柑橘啤酒花香氣息，由於碳酸度高，品嘗煎炸或火鍋時飲用甚為匹配！