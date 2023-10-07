姚焯菲預告送驚喜畀炎明熹　今晚返新西蘭開學

歌手姚焯菲（Chantel）和吳業坤今日（7日）出席慈善活動，現場有大批粉絲到場支持。Chantel指自己中學時期有售賣獎券的經驗，表示自己曾中過獎。而吳業坤則指自己的抽獎運為零，又言會「大放送」：「我今日會買獎券送畀粉絲。」

吳業坤在廣州舉辦演唱會前一天身體不適，返港後他稱現在仍然有少許不舒服：「我就好邪嘅，一般轉季就好容易感冒。」指為了能順利舉辦下場演唱會，要趕快康復：「我下次演唱會係11月順德舉行，然後再返嚟香港，12月都會有一場，依家暫時3至5場先，等睇吓反應再考慮加場。（聽講20萬1場？）冇咁多，慢慢加上去，咁主辦都畀晒啲最好嘅設備我哋，同埋我哋依家廣州有個經理人，佢哋都幫助我哋好多，希望可以長搞長有。」

談及今天是炎明熹（Gigi）開辦演唱會的日子，Chantel透露：「我陣間會喺佢綵排時上去畀驚喜佢。（你自己想唔想開Show？）想㗎，不過要等公司安排，要搞都要下年先，今年未有時間。」指今晚將離開香港，返新西蘭開學：「我應該12月會再返嚟。」Chantel及吳業坤都希望二人會有機會可以合作，吳業坤說：「我依家可以試吓開始寫歌。」