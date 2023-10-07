蔡思貝手踭條筋移位　演技獲讚被封「美慘強」

藝人何廣沛、蔡思貝、孔德賢與區明妙等，今日（7日）為無綫劇集《你好，我的大夫》傳宣，活動上，眾演員挑戰捉泥鰍，而思貝父母帶同愛犬油麥菜到場支持。

劇集下周大結局，兩人都大感不捨，思貝表示：「拍出來睇番都幾感動，雖然好多喊戲，但唔係喊苦喊忽嗰種，會默默令人喊係最致命。（內地網民讚你劇中係實力擔當。）多謝大家嘅稱讚，要歸功於團隊同個角色，先會令到大家有呢個評價，因為個角色性格好，網友話係『美慘強』，靚但遭遇慘，但好堅強。（楊玉梅台上讚你有機再攞視后。）我冇諗，得到大家嘅認同已經好開心，而且仲有好多值得期待嘅人出現，例如佘詩曼同陳茵媺，所以我唔會諗呢啲。（視佢哋為勁敵？）我都好期待。」

何廣沛大讚思貝的角色無得輸，很能觸動到他：「今次唔容易，佢帶領住我哋演出，因為劇集好多新演員，我哋作為『前輩』要孭起個責任。」兩人在劇中有不少甜蜜回憶，其中一幕是廣沛篤思貝的鼻孔叫她起床，廣沛踢爆是思貝的主意，問到現實中是否有這樣做過？她說：「真實情侶係有呢啲內酸但甜蜜嘅舉動。」現場所見，思貝右手有瘀傷，她解釋：「手踭條筋移位，已經睇咗中醫同做咗刮痧。」

孔德賢與區明妙在劇中組成新CP，大受觀眾喜愛，孔德賢笑言：「有網民話第一眼已經覺得我哋會一齊，因為好襯，觀眾真係好醒目。」兩人均希望再合演情侶，區明妙要求再合作可以演喜劇，擺脫苦情角色，孔德賢即大讚拍檔：「佢好有天分，演得好好，好叻女，一開機就已經入到狀態，我要跟佢學習。」區明妙謙稱還有很多進步空間：「一年之後睇番自己演出，就覺得做得好差！但依家放學時經過啲舖頭，大家會認得我同叫我角色名。」仍修讀大學的她現時要兼顧學業跟幕前工作，她謂昨日做功課至凌晨。

至於孔德賢的角色昨晚離世，他坦言看到眼濕濕：「記得拍攝『六君子』最後聚會嗰場戲，導演叫我忍住唔好太早喊出來，因為大家拍了兩個月，培養咗感情，所以拍嘅時候大家都係真眼淚。」