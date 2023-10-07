【Bethの食卓】神無月．神在月

神在哪裏？吃甚麼？

踏入十月，很自然會想起日本農曆十月有個很特別的傳統，就是這個月被稱為「神無月」。即全日本的寺廟及神社裏邊的大小明神都不在其位，祂們是放假了嗎？是躲懶嗎？還是跑到哪裏去呢？祂們每年這個時間都有同一個約會，好忙好熱鬧的，就是相約在島根縣的出雲大社這個地方，與「結緣之神」大國主神開會決定人世間的因緣及未來一年農作物豐收等大事。

全日本各大小明神都會聚集到此，所以只有「出雲」這個地方才叫「神在月」。全日本各神社在11月份幾乎都沒有祭典，只有「出雲」地區的神社依然有許多重要祭典。至於在「出雲」最重要記得吃甚麼呢？這裏有最強結緣之神就必會有最強結緣食品誕生，是甚麼呢？燈燈燈登......就是日式紅豆湯啦！

紅豆湯內加入麻糬或糯米糰子就是日本人喜愛的經典甜品。在出雲這個地方有個特別名字叫「善哉」。據江戶初期的文獻中記載，日式紅豆湯「善哉」（讀音：ZENZAI）的起源為出雲地區每年農曆十月的祭典「神在祭」上用以款待的「神在餅」（讀音：JINZAI MOCHI）。由於出雲當地方言讓讀音變為「ZUNZAI」後，最後轉變為「ZENZAI」後流傳至京都。除了在現場享用之外，部分商家也有推出適合作為手信的「善哉」，若想帶點具有出雲大社特色的手信，「善哉」紅豆湯會是個不錯的選擇。

日本也有流傳許多小故事關於如何吃「善哉」的。由於它是最強結緣食品，故情侶或夫妻兩個人吃一份（一份就是兩碗）感情會更好及帶來更加美滿幸福。還有日本的僧侶們喜歡先將其分開一湯羹作供養，然後整碗分三啖來享用完，有象徵着皈依三寶，莫失莫忘不離不棄意義。

偷偷地講比大家知，在玄學角度，現在九運已到，而九運中最當旺食品中肯定有「善哉」紅豆湯的份兒。大家想搶九運嗎？大家想在九運的二十年裏做個長勝將軍嗎？「善哉」、「善哉」，念念不忘「善哉」；經常享用紅豆湯是你在九運中不敗密碼！（非精密科學，信不信由你。）

祝大家生活幸福美滿！

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問