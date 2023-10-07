有承擔！吳志雄餐廳連環結業　瘋狂登台跑數

憑電影《古惑仔》系列飾演「大佬B」一角，為人熟悉的吳志雄，早年於內地搞餐飲業，有聲有色，2021年更與友人合資人民幣1500萬在深圳開設私房菜「志雄廚房」，該私房菜餐廳超過3,000平方米（約32,291平方呎），裝修豪華，不少圈中人都有去幫襯，可惜，早前有傳該餐廳突然結業，一直未有受訪的吳志雄，日前接受東網獨家訪問，承認於深圳開設的5間餐廳，包括「志雄廚房」全部結業，談到箇中原因，原來由黃竣鋒被斬一事開始，吳志雄表示：「舊年9月29日佢喺我間餐廳門口被斬，之後啲生意一落千丈，為咗維持落去，我接咗好多登台，一年都接咗120場，點知我跑數期間，就接二連三發現餐廳出現問題，有人穿櫃桶底，亦有部分衰股東簽帳唔還，仲利用同朋友簽帳，將應該入落餐廳戶口嘅錢，入咗自己袋，我無可能無止境咁填氹，所以要忍痛結業。」

穿櫃桶底、有股東涉詐騙，事件已報公安，全部交由法律處理，志雄為了開大型私房菜，曾私底下向友人借錢，為了承擔責任，還清債務，吳志雄繼續狂接登台，遠至雲南瑞麗的登台都照做，兩、三小時的登台時間，花掉了足足24小時的時間搭車、搭飛機，辛苦程度可想而知，但吳志雄沒有半點怨懟，並笑言：「仲做到，有咩問題，最緊要還番錢畀朋友。」

雖然一擔心血，最終付諸流水，但仍無損吳志雄的雄心，近日，已帶領7位80後投資者，於深圳再搞私房菜會所，今次總投資額３千多萬，而早前曾投資「志雄廚房」的藝人艾威，吳志雄亦二話不說，向對方送上股份，彌補對方之前投資損手，艾威亦從來沒為損手一事怨過，兩兄弟甚講義氣。

私房菜會所現正裝修中，預計11月開張，他謂：「呢間會所私房菜，有三層，每層９千多呎，有室內高爾夫球場、雪茄吧、KTV，私房菜我請咗米芝蓮廚師搞。」

回顧過去，吳志雄曾經歷「三起三落」，幾十年前試過窮到為3000元帶住老婆去斬人，亦試過在香港生意失敗，輸淨身家得番200元，要敗走內地再搏過，今次做餐飲生意又遇人不淑，但吳志雄未有因此被打沉，全因他有「三義」在手，他謂：「我做人咁多年，只會記住道義、仁義、信義，冇乜嘢好怕，咁多年起起落落，都係朋友互相幫助去捱過，好似當年喺香港搞漫畫，最終蝕咗800萬，因為借咗貴利，要跑數還債，我叫寰宇老闆林小明畀一千萬我開戲，佢好好都二話不說畀咗800萬，等我可以包拍咗一部電影《當男人變成女人》，當時古天樂、舒淇冇收我片酬，仲有監製王晶、導演劉偉強全部都好幫我手，呢啲我直至依家都唔會忘記，好多謝佢哋。」

除了獲朋友力撐，吳志雄亦曾幫過不少朋友，其中包括曾拍吳鎮宇主演電影《轉營團伙》的投資者，對方因無錢埋尾，吳志雄為他向製作公司老闆古天樂求請，令電影得以完成，幫了對方一個大忙。

學到老、做到老，吳志雄今年3月主動請纓學做主播，5月開始埋位，直播帶貨，專賣茶葉及茅台，他直言一個人無論幾多歲都要與時並進，學習不同技能，才能面對人生不同挑戰。