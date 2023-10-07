你好，我的大夫︱孔德賢離世　蔡思貝送別笑中有淚

藝人孔德賢於無綫劇集《你好，我的大夫》演Ed師兄，最新劇情講述他不敵病魔離世，網民即紛紛留言表達不捨，而劇中蔡思貝與陳嘉慧等人以開心送別孔德賢戲份，二人笑臉跌出淚水的表情，更令場口揪心指數飆升。

孔德賢受訪時亦直指相關場口十分難忘，他說：「拍嗰日咁啱係中醫診所個景最後一日，我哋喺嗰個廠Stay咗成個月，大家都唔捨得個環境，加上又好投入大家之間嘅關係，所以拍到一半都未入戲肉，大家都已經眼濕濕想喊，我自己都激動到要匿埋喺針灸室消化咗成個鐘，全程強忍住淚水，亦唔畀自己見到佢哋，因為一見到就會好崩潰，而我亦知道一喊出嚟就收唔到聲。」更指於虛弱臥病在床一幕亦很難忘，皆因投入了120%真實感情：「我問自己如果真係離開呢個世界嘅話，屋企人會點，然後我就忍唔住真係喊咗出嚟。嗰日我真係好感動同傷感，我拍戲咁耐未試過用咁真摯嘅情感拍，嗰場戲最終一Take過完成，既開心又難忘。」

談到角色入屋，他坦言感恩：「我做演員有個目標，就係希望做嘅戲可以感動到人，好感恩呢套劇好有發揮，我成套劇亦係本住『以生命影響生命』呢個核心思想演出。呢個角色同我自己都有啲相似，因為我本身都係好鍾意氹身邊人開心。」