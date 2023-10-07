AK紐約泳池畀女圍　大解放8舊腹肌

男團MIRROR成員江𤒹生（AK）繼3年前的《蝸牛》後，再次找來隊友兼好兄弟陳卓賢（Ian）為他寫新歌《Blue Monkey》，AK表示邀請對方寫歌零難度，沒料對方以激將法要他飆高音：「佢好爽快答應我，因為佢咁啱喺最尾寫咗句好高音嘅嘢，我問佢係咪認真㗎？佢就話『你咪試吓唱囉！』」更透露今次歌曲名字的由來，他說：「我平時會睇一啲New Age嘢，其中有提及Blue Monkey，代表一個人要玩得開心啲，呢個係喺世界裏面嘅其中一個任務，有啲人會成日唔記得點樣去玩，我之前做嘢都係咁，太認真，唔識玩住去做，結果個人冇咁開心，亦做得冇咁好，最後慢慢發現，有啲嘢可以放鬆啲，輕鬆啲玩住去做，效果會更加好。」

由於該曲推出前，AK要到紐約參與電影節，故決定於當地就地取景拍MV：「平時睇開外國MV都不外乎係Party、女伴，難得去到美國，當然好想拍到咁樣嘅MV，因為外國啲屋好大景又靚，想做嘅效果就似番外國氣氛多啲。」於靚人靚景下，AK拍攝過程也份外輕鬆，更毫不吝嗇大騷8舊腹肌：「今次真係有好多靚景，睇極都咁開心，外國地方大，就係因為地方大，唔知點樣選擇。」除了選擇困難，大隊於現場拍攝也遇上難度，因要遵守當地拍攝規限，沒料揸車亦成為AK的一大難題，他說：「因為我哋租咗架1964年Mustang古董車，揸係要好有技巧，如果唔係好易死火。」