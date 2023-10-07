洪永城點評女神傅嘉莉陳星妤　邊個上鏡靚過真人？

藝人洪永城（Tony）於無綫新劇《香港人在北京》演陳展鵬弟弟，同時亦是一位美食網紅，為人好食懶飛，事無大小都交給拍檔傅嘉莉（Kelly）負責，Tony透露為角色做了不少準備功夫：「我角色係一個KOL同埋導演，我喺現實中都識好多呢類嘅人士，所以演出時加多咗好多呢行嘅術語同動作，希望更貼近個角色。」

講到與兩位女神Kelly和陳星妤合作，Tony大讚表示：「Kelly係第二次合作，佢係一個專業嘅女演員，每次都會做足功課，合作非常愉快，星妤就好勤力，做得好好，佢特徵係上鏡靚過真人、五官好靚！」談到要北上拍劇，Tony坦言有喜有悲：「唔開心係因為小朋友出世6、7個月就要離開佢，當然唔捨得。開心就係終於可以走出香港去其他地方工作，好似旅行嘅心情咁。」

飾演街頭歌手的戴祖儀，透露劇中亦有不少唱歌場口：「作為一個歌手可以喺劇集入面唱歌，仲可以參加歌唱比賽，係一件好開心嘅事，因為我自己冇乜參加比賽經驗，自己一路都好想試吓。今次可以唱好多經典嘅歌同埋自己寫嘅歌，成個過程好開心、好滿足，有一種一石二鳥嘅感覺，希望觀眾記得戴祖儀除咗演戲之外，仲識得唱歌。」至於化身鋼琴王子晒琴技的梁漢文（Edmond），乃自2008年客串《盛裝舞步愛作戰》後，相隔14年再次拍攝無綫劇集，他之前已於社交網上載相關花絮片，獲網友讚有型兼大嗌期待。