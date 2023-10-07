「大騎樓」郭珮文再獻新猷　澎湃導彈胸終極登場

「大騎樓」郭珮文（Juliana）雖然仍未在娛樂圈大展拳腳，但她的知名度已蓋過一眾小生旦。樣子甜美兼身材出眾的她甚有觀眾緣，郭珮文亦相當識做不時以泳衣、緊身小背心與家大家見面，相當好客。她在社交平台分享了美照，見她身穿一件迷彩外套，不經意地輕輕脫下，騷一騷身材以及標誌性的白色小背心，散發出一股魅力，一雙豐乳令人目不暇給。網民封她為「高海寧2.0」。

活躍於社交平台的她，日前拍片回顧參選港姐的心路歷程，自言原本社恐的她進步了不少兼獲益良多，但亦曾因失言令她後悔莫及，她表示：「還記得在初期我有跳到記者給的坑裏面，說錯了一些話，當然那個時候也是特別自責，覺得為什麼自己這麼不小心，讓他們可以有內容去誇大來寫。」

她指由於性格內向，不太會表達自己：「還記得第一次接受TVB內部採訪的時候，我緊張到語無倫次。」但曾因為失言令她自責：「主要我很不想因為我說的一些話去傷害到其他人，但朋友就安慰我說人就是要犯錯然後成長。」其實郭珮文一直以來都甚少負面新聞，但冠軍莊子璇（Hilary）就曾被指在其他佳麗面前遭杯葛，當時2人出席活動時，莊子璇自稱對人好，但被她點名最老友的郭珮文卻指「幾好」。對於莊子璇被封「黃心穎2.0」，郭珮文又口快快說：「有啲似喎。」失言後即改口：「唔係，我認錯人。」