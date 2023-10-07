高海寧拍拖睇緣分　買磚頭當儲錢

藝人高海寧（高Ling）今日（7日）現身《思家大戰》，指在綵排時十分緊張，因為要在20秒內搶答：「玩呢個遊戲聰唔聰明唔係重點，反應快先係最緊要，佢好考你個一刻腦入面浮現啲咩出嚟。」指希望可以贏取獎金，以幫補家計。

她透露現在的住處是租的，而自己持有的物業則放租，被問會否考慮再置業？她說：「我身邊所有人都叫我唔好買住，依家好多人都賣樓攞現金然後租樓住，因為就算依家買樓，但只要佢跌一成，嗰一成嘅錢已經可以租幾年屋住。」指自己的儲款方法就是買樓和銀行定期存款：「賺錢好辛苦，唔熟悉嘅投資方法我唔做。」她透露現時擁有的物業全權交由父母管理：「租金要加幾多，都係佢哋話事。（姑婆屋？）呢個名唔係幾好，不過無論點買多幾層樓都係開心嘅。」

談及擇偶，她表示相信緣分：「呢啲嘢唔可以夾硬搵，係要講遇到，雖然啲朋友都會介紹啲筍盤畀我，但最後出嚟見面係要講兩個人適唔適合，我成日覺得時間好重要，喺呢一刻對方想唔想穩定，要睇緣分。」她亦指有在社交平台上祝福黃智雯結婚，認為每個人的感情運不一樣，並強調不會閃婚：「因為了解嘅過程都需要時間。」