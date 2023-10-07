吳若希唔怪囝囝劃花18萬包包：佢喺我心目中係無價

藝人吳若希、蔡潔、傅嘉莉和陳星妤等，今日（7日）現身《思家大戰》，吳若希就先前囝囝劃花18萬包包表示：「抄價係18萬，我買嗰陣冇咁貴。我唔心痛㗎，因為佢係世界上最偉大嘅藝術家幫我畫嘅，我直頭唔想抹咗佢。（抹咗未？）抹咗7成啦。」她稱兒子不是刻意去畫，故不會責怪他：「其實我個袋放得唔好，我放咗喺個枱面，佢經過嘅時候應該唔小心畫到。」指有意培養兒子成為藝術家：「真係培養佢成為一個藝術家嘅時候，我唔介意佢喺上面作畫，佢喺我心目中係無價嘅。（叫老公買個新？）我對佢要求唔高，佢只要得閒幫我做吓家務，教吓小朋友功課就得啦。」

蔡潔則透露現時所住的地方是租的，希望未來可以有屬於自己的家：「我其實好鍾意到處參觀睇樓，因為我覺得睇唔同地方嘅生活環境，喺件好有趣嘅事。」表示日後如有足夠的儲備糧會考慮置業。吳若希言與蔡潔有同樣的愛好：「我都好鍾意睇樓，但我唔買，所以我想考個地產經紀牌，咁我就可以瘋狂睇樓啦。」

洪永城有艷福

傅嘉莉和陳星妤因拍攝劇集《一舞傾城》及新劇《香港人在北京》，在內地逗留了約七個月。Kelly直指洪永城（Tony）好有艷福，因在新劇《香港人在北京》Kelly及星妤會分別飾演洪永城的「好兄弟」及歡喜冤家。雙方亦指拍攝時正經歷最熱的夏天：「因為我哋拍攝基地冇冷氣，所以我哋熱到啲衫都濕晒，變晒透明，而且好似有人中暑。」Kelly更透露將會在劇中素顏出鏡：「我冇化妝，因為我想呈現一個麻甩男仔頭嘅形象。（唔驚觀眾見到你唔靚？）喺Tony身邊點樣都靚。」她直指因為沒有化妝，很多幕後的工作人員都不認得她。至於星妤在新劇中飾演時裝直播主，指今次的打扮會比較日係，與上一部劇集《一舞傾城》裏的造型有比較大的反差，故希望觀眾可以見識到全新的自己，預告兩人指接下來將會到深圳拍攝《法證先鋒》。