林家謙開騷Encore兩次　觀眾賴死唔走

唱作歌手林家謙於澳門舉行一連三場演唱會，雖然一號風球之下開騷，但仍無減觀眾熱情，演唱會更是Encore不斷，觀眾久久不願離開，最後家謙兩度Encore後，觀眾仍留在場內狂喊他的名字，直至會場廣播演唱會結束才依依不捨離去。

是次家謙開騷是為了給未能飛到英國參與他倫敦演唱會的歌迷作預演，以《潛水》一曲為演唱會作揭幕的他，帶大家潛入海底，用歌聲伴着發光魚兒遊玩，之後家謙對觀眾說：「襯颱風小犬未打到來之前，不如我哋潛落水底，匿埋一陣避一避先。」接着就用《一人之境》帶大家沉海底，享受海底世界寧靜之美。而海底中接着出現一個爛掉一半的家謙人頭石像，伴着《某種老朋友》的哀愁，再以《心頭大石》同大家講別再沉溺，繼而驚喜地演繹他寫給陳奕迅的《塵大師》，撫慰那個要勇敢活下去不再沉溺的靈魂。

之後家謙就轉Feel載歌載舞，並笑問現場觀眾：「搭船過來嘅，大唔大風大浪？有冇暈船浪呀？舊年我開騷，好似活係自己世界入面咁，冇乜同大家講嘢，今次聽下大家啲聲先，同大家講下嘢....呢度係一個幻想虛構出嚟嘅國度，你哋可以幻想飛天，幻想自己喺倫敦，幻想風和日麗啦，總之大家要幻得開心！我繼續下首歌！」

至第三、四部分，家謙由陸地飛上天，一口氣唱了《在空中的這一秒》、《自由飛翔》、《聽風》等歌曲，之後再帶埋大家漫遊太空，穿上銀色閃閃太空衣，又跳又唱《難道喜歡處女座》、對著拉大提琴的女太空人唱新歌《萬一你是個好人》及《怪我只敢做好人》。第五部分，由太空返回地球，歡樂的色彩，紅藍色倫敦地鐵標誌般的眼鏡鋼琴，家謙再與和音雷同二友及樂隊一起唱了《流離者的海》及《世界對我們》，最後演唱會以《just carry on》作結。

來到Encore環節，歌迷自動打開手機燈，全場燈海伴着安歌之聲，家謙再出場獻唱，並表示:「唔知大家睇唔睇得出，呢個演唱會係一個遁地飛天嘅過程，遁地飛天嘅一個舞會，我哋每個人人生，都好似一架列車，出世之後由underground開始，遁地飛天咁流離係呢個世界到，經歷各式各樣高低，列車有時迷失，有時不知何處屬於自己棲身之地！」Encore一次後，歌迷仍不肯離開，及後家謙再次出場，引起現場一遍混亂，歌迷由座位中衝到台前，亦有從離場中的歌迷衝回場館，家謙見狀即向觀眾笑道:「走咗就唔好返啦!」後來更與觀眾大合唱《記得》完結演唱會。

猶記得去年家謙的紅館騷同樣遇上颱風，最後要延期擇日重賽，今次又遇上颱風「小犬」，昨晚不少歌迷已經留言集氣，希望颱風小犬吹遠離，不要影響家謙的第2、3場演唱會，亦有買了船飛的歌迷也擔心非常，幸大會於今日中午時分宣布，晚上的演唱會將如常舉行，如演出前颱風信號高於3號風球，才會考慮取消，令一眾歌途放下心頭大石。