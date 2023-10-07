林家棟重返無綫　統領製作部招兵

無綫近年不斷改革，務求有更好發展，據知最近成功斟得影帝林家棟加盟，負責掌管製作部。無綫出身的家棟事隔22年重返娘家，並獲委以重任，當然全力以赴，近期已不斷向影視界人才招手，做足準備在電視圈大展拳腳！

林家棟於1988年參加無綫藝員訓練班入行，由小角色做起，1997年憑主演劇集《大鬧廣昌隆》奠定一線小生地位，至2001年拍完最後一部劇集《酒是故鄉醇》，就決定離巢外闖，全力在影壇發展。他於2017年憑電影《樹大招風》奪得香港電影金像獎、香港電影評論學會及香港電影導演會影帝殊榮，除了幕前發展，他亦涉足幕後工作，曾擔任電影《打擂台》、《死開啲啦》監製，去年更憑電影《殺出個黃昏》奪得香港電影評論學會「最佳編劇」，實力非凡，故今次獲邀重返娘家出任製作部高層，手握帥印，絕對是合適人選！

主打港味劇集

林家棟跟現任無綫總經理曾志偉甚有淵源，早年志偉擔任演藝人協會會長，家棟任副會長，兩人拍住上，為協會出過不少力。2017年家棟膺金像影帝，志偉則是「最佳男配角」得主，家棟在後台啜了志偉一大啖，成為佳話，不過，今次他返無綫並非受志偉邀請，而是無綫主要投資方的主意。

由於家棟擅長拍香港味濃的作品，故他今次加盟，亦會主力製作香港本土劇集，現正不斷招兵，除了向知名電視監製招手外，電影界人才亦是其招攬目標，誓要全面提升無綫的製作，希望重拾無綫劇集昔日最光輝的日子！家棟在影壇一向致力幫助新演員，包括電影《梅艷芳》的王丹妮、憑《智齒》膺金像影后的劉雅瑟等，2人各自與家棟合作後都對這位前輩讚口不絕，加上她們近年亦有拍劇，隨時成為家棟的招手對象。

何定鈞證實家棟回歸

記者就掌管無綫製作部一事致電林家棟，至今仍未獲回覆。至於曾任無綫總經理及董事的何定鈞，早前獲邀復出接任無綫高層，對於林家棟回歸無綫擔任製作部要職，他直認不諱，問到雙方是否曾聯絡？他表示：「不能答。」2人是否有交流可謂盡在不言中！雖然何定鈞表示對接任無綫高層一事仍在考慮中，但對無綫的運作及電視圈的現況都一清二楚，記者問他對本地電視製作有何展望？能否在未來扭轉局勢？他說：「盡力而為！」