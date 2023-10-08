【是日通勝】

農曆八月廿四

癸卯年 壬戌月 己亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：交易、開市、出行

忌：修倉、嫁娶、成服

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：17、20、42

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

金牛座：享天時地利人和，放膽追夢，勿浪費時光。

雙子座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

巨蟹座：謀事要竭盡所能，不要一遇到挫折就退縮。

獅子座：情緒低落，頭頭碰着黑，不宜作重要決定。

處女座：心態正面，別人願意親近，運勢會好起來。

天秤座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

天蠍座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

人馬座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

山羊座：獲幸運之神眷顧，感情生活可望如魚得水。

水瓶座：勿做出損人利己的事，言行要對得住良心。

雙魚座：遇上麻煩忌慌失失，保持鎮定就有力化解。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）蛇 意外多

鼠：辛苦搵來自在食，趁周日好好吃一餐。

牛：充滿歡樂的一天，讓身心盡情放鬆吧！

虎：心情好，適合聚會，能遇上不少樂事。

兔：偏財旺，有機會收到禮物，令你驚喜。

龍：單身者只要外出活動就可提升桃花運。

蛇：是日沖煞，意外頻生，內心忐忑不安。

馬：生活上遇到重重困難，謹記克制脾氣。

羊：聯誼會友好時機，今天不要呆在家中。

猴：財運差，容易因一時衝動花掉冤枉錢。

雞：健康存隱憂，多做運動對身心都有益。

狗：愛情運上升，獲伴侶呵護，甜在心頭。

豬：情緒低落，不妨抽時間跟朋友聚一聚。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

如何養好面相？

大家都聽過「相由心生」吧！養出一個好面相能改變運勢，那麼如何才能擁有好的面相？

1.據自身情況對症下藥

好的面相貴在均衡、搭配得當，事前宜先了解自身的基礎條件。例如眉毛不好的人可以靠打理眉毛做起；額頭不好的人可以用劉海或適合自己的髮型修飾。要「養面相」，得真正理解相貌是能夠逐步改變的，善者特別能夠由內而外，起到吸引人、帶來正向作用的特點。

2.在養生方面下工夫

要養面相不可忽略養生，具體而言，就是在食、色、睡三方面下功夫。例如可以行山、郊遊、去公園，賞花賞美景，用大自然來滋養身體；又或在家休息，只要睡眠充足，有助恢復身體狀態；亦可考慮在家做美食，達致營養均衡。所有的面相都是一點一點開始變化的。

3.保持正向積極心態

孔子曰：「唯仁者壽。」所謂「仁」，是一種積極心態，是指人與人之間互相友愛、幫助、同情等。積極的心態就像營養劑，能讓人精神煥發。與此同時，保持一顆善良的心，多幫助別人，面相能逐漸變得令人可親可近，無形中產生好的變化。