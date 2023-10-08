星玄｜曾有好感對象出現？「男神」彭于晏親爆單身7年真正原因

今日係10月8日農曆八月廿四，是日最旺嘅生肖係狗，愛情運上升。紅遍兩岸三地有「國民老公」之稱嘅台灣男神彭于晏，早前飛到葡萄牙為電影《潛行》進行拍攝，仲去到邊影到邊，期間被不少網民偶遇及邀合照，每次有求必應嘅佢當然唔會托手肘，見佢以背心仔加墨鏡、背囊上陣，大晒壯碩手臀肌肉線條，膚色黝黑均勻，同佢自己啲自拍相完全相反，靚仔樣完全返晒嚟，之後仲食月餅兼踩單車來慶中秋添！

而男神嘅感情生活，一直受到外界關注，單身7年嘅佢，曾經講過唔係無遇過有好感嘅對象，但對方係圈外人，再加上佢一有工作就要相隔一段時間，好難全心全意，投入愛情生活，所以一直以來，佢都係以佛系嘅心態去對待愛情，希望男神完成手頭上嘅工作之後，可以有段幸福甜蜜嘅愛情消息傳出啦。

至於今日幸運星係天秤座，可謂人逢喜事精神爽，做一啲自己感興趣嘅事。就好似近年主攻拍戲嘅鄧麗欣（Stephy），因為擔任張敬軒個唱嘉賓後，唔單止勾起大家回憶，得到大量迴響，仲令到Stephy好掛住舞台，想唱返歌。所以今年佢決定走出影棚重回舞台，11月中係會展開騷，暫時限定一場。近日Stephy努力練歌，仲話自己心情突然有啲緊張，同時又有興奮與期待嘅感覺，唔少粉絲都留言問佢會唔會加場。其實一場邊夠喉，Stephy不如考慮開多幾場，等多啲粉絲可以入場，同你一齊創造更多回憶。