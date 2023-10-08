娛圈單打︱三個靚女去飯局　被屈冧佬咁低俗

美女明星出席富豪飯局，娛樂圈時有所聞。嗱，最近前港姐冠軍林鈺洧、前港姐亞軍陳楨怡、「巨聲幫」出身的譚嘉儀，被傳媒拍得出席「富豪飯局」，仲話三女戰鬥格上陣，席間狂放生電，影射佢哋搵老細咁款。結果激到靚女紮紮跳，澄清對方只係慈善機構人員，大家洽談做善事啫。哦，收到，明晒。

林鈺洧素有是非港姐之稱，幾乎單單新聞皆負面，今次佢就嚴正聲明，早前同慈善機構合辦派月餅活動，事後禮貌地食餐飯，揚言「善心打不死」，希望唔好再被抹黑。至於曾被舊愛數臭「一腳踏七船」的陳楨怡亦罕有發火，直指並不認識所謂的富豪，席上眾人只係普通善長仁翁，唔希望做善事也被人大做文章。

譚嘉儀的解釋亦係大同小異，表示「朋友普通食飯」，有好朋友介紹慈善機構的人員給她們認識，出席原意只係洽談慈善活動內容。嗯，大家口供夾成咁，聽落亦算合情合理。

話時話，譚嘉儀入行後儘管不算大紅，工作量亦不多，初期仲因為收入太少而冇錢畀家用，但捱咗11年終於脫貧，近年生活富貴，經常周遊列國食好住好，去年更入住千萬海景豪宅，周身名牌。其五官亦愈見精緻，社交網不時大晒34C激凸身材，人仔細細鬼咁養眼，網民暈晒大浪，難怪財來自有方。

所以話啫，難得三位靚女咁有善心，千祈唔好被閒言閒語擊倒，一於繼續行善。何況做得呢行，飯局酬酢少不免，食餐飯、影張相、Social吓、識新朋友冇乜大不了，係咪咁講先？