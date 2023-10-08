E奶柳岩替癌母籌醫藥費闖娛樂圈　「1句話」得罪名導下場曝光

從主持界轉戰娛樂圈發展嘅內地女星柳岩，有住E Cup飽滿好身材嘅佢樣靚身材正，更以實力躋身成影后，而喺去年（2022年）憑劉亦菲及陳曉孭飛嘅《夢華錄》，並再度翻紅嘅佢，亦於日前自爆當年毅然從主持界轉戰娛樂圈嘅真正原因，竟然係為咗賺醫藥費，為患癌媽咪治療，認真孝順呀！

實際上，進軍主持界前嘅柳岩從事護士一職，得悉媽咪不幸患癌後嘅佢，為咗儲足醫藥費毅然決定投身娛樂圈，並不斷報名參加真人騷比賽，最後喺一場主持人選秀中畀經理公司睇中，並負責主持財經頻道，之後喺主持努力多年嘅佢，亦憑流利口才及出眾嘅傲人好身材，畀網友封為「最性感女主播」。

而柳岩嘅主持路亦唔係真嘅一帆風順，喺一次負責訪問導演陳凱歌時，初出茅廬嘅佢竟然問道：「如果《無極》的結果並不是自己預期那麼好的話，會不會傷害到你的尊嚴？」尖銳嘅問題令陳凱歌當場發火道：「我告訴你，我對你的話很不高興，為甚麼在影片上映的前三天你要來問我這個問題？這就好比你來參加我孩子的滿月，說如果你的孩子夭折了，你怎麼樣？」激嬲咗名導嘅柳岩雖然一直道歉，不過陳凱歌唔接道歉之餘，仲繼續喪鬧，令採訪一度需要中斷。第一次採訪就得罪咗大導演嘅柳岩，直言當下感覺就係前途盡毀，未料之後畀製作人大讚有加外，公司仲特別為佢安排咗個網絡直播做主持，可惜因節目要求過度性感打扮，引起大量觀眾嘅反感投訴，導致節目停播收場。

最後，逐漸轉往演藝界發展嘅佢，隨着出演作品愈嚟愈多，精湛嘅演技備受好評外，人氣急升嘅佢隨後亦成為內地各大綜藝節目嘅常見嘉賓。