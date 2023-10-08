炎明熹「舞」出色打觔斗　哽咽唱姜濤神曲送畀曾經的自己

昨晚（7日）在九展開處女騷的「聲夢人氣」王炎明熹（Gigi）除了大唱拿手的抒情慢歌外，中段時Gigi一改斯文的乖乖女形象，換上黑色熱褲一口氣跳唱《別找我麻煩》、《Freakin’ Nightmare》、《刀馬旦》及《Little Magic》4首快歌，期間由舞台員抬起她360度打觔斗，惹得全場尖叫，令大家耳目一新。

Gigi自言第一次開個唱有少許甩漏，叫大家給掌聲鼓勵她：「綵排咗一段時間，話長唔長話短唔短，希望籍今次演唱會令自己進步同挑戰吓，跳舞都綵排咗幾次，但人算不如天算，舞衣其中一部分甩咗，你哋睇唔睇到？跳舞真係好難，所以我好佩服唱跳老師同跳舞老師，我對跳舞好大興趣，大家對我好好，跳舞老師好似哥哥姐姐咁照顧我。我準備好多歌，之前同導演開會，佢問我平時聽咩歌，我傳咗我個歌單畀佢，有1,000以上首歌，接下來會將喜歡歌曲送畀大家。」

Gigi除了自己的歌曲，也唱了不少其他人的作品，當中包括MIRROR成員Jer的《Jonathan's Soliloquy》以及姜濤的《Dear My Friend,》。

當她唱出《Dear My Friend,》前，她表示：「我出道2年身邊有好愛錫我嘅親人、同事、朋友，我非常開心，一直都覺得自己好幸運，有陪我踏上舞台嘅親人、唱歌老師同聲夢朋友。」她自爆有粉絲送了一支紫色咪給她，但總綵排前一日壞了，幸得同事幫她找到同型號的咪，而耳機亦在總綵排時壞掉，多得唱歌老師托朋友找到多款耳機給她：「感恩有一群天使們，我要將以下歌曲送畀佢哋以送畀曾經嘅自己。」

唱到歌曲尾聲，Gigi突然唱不下去，並轉身強忍淚水，她哽咽唱出最後一句並說：「我本身忍得住，但眼淚係唔聽人講嘢。首歌我點唱都係會喊，雖然呢位歌手姜濤先生係送首歌畀離世朋友，但我想送畀好錫我嘅朋友以及陪我成長嘅粉絲，佢哋係我好大動力，因為我話送畀曾經自己，所以係會忍唔住喊，人成長之後，以前嘅自己會唔見，希望佢會回來，我覺得佢會回來，我會等佢，希望喺路上可以再遇到佢。」

除了唱歌以外，Gigi在台上分享粉絲所送的手寫信：「覺得手寫信好珍貴，我收咗5個月餅罐咁多嘅手寫信，大家可以盡情地送信畀我，我會儲起佢，當大家見到我流落街頭，就係啲信滿晒屋企。」她謂不知道可以陪大家多久，但承諾會努力成為值得大家鍾意的歌手，揚言沒有大家的支持沒有今日的炎明熹。