【心理測驗】透露內心的秘「襪」

今天是寒露，俗語有話「白露身不露，寒露腳不露」，此節氣過後要注意足部的保暖，以防風寒的侵襲。不過原來穿襪子不但可以保暖，還可以透露一個人的潛在性格，今天穿襪子之時，不妨望一望、測一測啦。

【問題】

請憑直覺，從以下8種襪子中選擇最喜歡的一款。

A.純色襪

B.條紋襪

C.波點襪

D.菱形襪

E.曲線襪

F.心形襪

G.花花襪

H.多色襪

【結果分析】

A.獨立的領導者

你是一個務實又有條理的人，善於獨立去完成不同的事情，責任心重，亦具有領導的能力，甚至富有經商頭腦。但注意有時也是適當地釋放一下自己，小小的任性並不會影響到你的人生，享受亦是生活重要的一環。

B.可靠的聆聽者

你是一個可以讓人依靠的人，同時亦是一位很好的聆聽者，所以身邊有很多人都會找你傾訴，尋求你的意見。不過過多的負能量亦會對你造成壓力，因此你亦需要一些聆聽者，讓你可抒發內心，盡情傾訴。

C.隱晦的尋樂者

你是一個較為內向而保守的人，在人群之中你更傾向於躲在角落之中，儘管如此，但其實骨子裏的你都是一個愛玩之人。練習在聚會之中表達自己或成為分享者，大家會發現你亦是一位幽默的人。

D.勇敢的冒險者

你是一個熱愛冒險、享受刺激的人，當出現新鮮事物時，你往往是第一個嘗試的人。你喜歡極限的運動，以冒險精神去接近這個世界。在工作上亦可發揮自己一往無前的勇氣，嘗試想了很久的事。

E.創新的行動者

你是一個擁有奇思妙想的人，性格可能較為的與眾不同，甚至因不守常規而引起身邊人的不滿，但想像力豐富且行動力迅速的你具有自己的特色，常常可以挑戰自我，打破框框，極具魅力。

F.浪漫的感性者

比起理性的思考，你更看重自己的感受，擁有一顆浪漫的心，會為重視的人付出很多，亦渴望在別人的身上尋找愛。開朗的個性是你吸引人的地方，不要因為對別人灰心和失落而失去自己的光芒。

G.樂觀主義者

你是一個樂天派，擁有着滿滿的正能量，可以感染到身邊的人，亦因此很容易變成別人的情感垃圾桶。不過垃圾桶總有滿的一天，而人亦不可能時時開心，所以你有時亦可把不高興的一面表現出來，才能補充正能量。

H.天生的表演者

你是一個自信的人，敢於表達及表現自己，可謂是天生就適應舞台。在人群之中，你總能吸引別人的目光，會說故事的你總能得到朋友的喜愛，不過要避免過度地表現自己，要注意雙方的交流。