【營事檔案】海鮮辣湯麵

海鮮辣湯麵又名韓式炒碼麵，是韓式中餐的經典料理之一，一般在韓國的中餐館都可以吃得到，與炸醬麵一樣受到韓國人的歡迎。海鮮辣湯麵是以辣椒醬為基礎，湯頭以豬骨熬煮，再加入鮮紅的辣椒粉，然後配上不同海鮮作為主要配料，例如蝦仁、蜆肉、魷魚、青口等，再加上各種蔬菜製成。

蟶子補鐵防貧血

今次的海鮮辣湯麵加入了蟶子，蟶子除了豉椒炒蟶子、蒜蓉粉絲蒸蟶子等中式食法以外，更可以煮成湯麵。蟶子含有豐富的鐵質和維他命B12，有助預防缺鐵性貧血。鐵質有助維持血液中的健康血紅蛋白量，為細胞運輸養份和氧氣，以維持身體正常運作。在選購新鮮蟶子時，應該注意外觀，選擇外殼完整、沒有破損和異味的蟶子。但無論是急凍還是新鮮的蟶子，都應該充分煮熟才食用。

辣椒素每人用量不同

辣椒粉可算是韓式菜式的靈魂，在大部分的菜式都會見到它，除了調味以外，辣椒中的辣椒素都具有許多健康益處。它可以促進血液循環、增加新陳代謝、增強消化功能和改善心血管健康。如腸胃有問題的人士，例如消化性潰瘍、有胃食道逆流的人士等應避免過量食用辣椒粉，建議按照個人喜好和耐受度調整使用分量。

海鮮辣湯麵

材料：

蟶子 6隻

青口 6隻

生麵 1人份

洋葱 1個

紅蘿蔔 1/4條

椰菜 1/4個

雞湯 250毫升

調味料：

蒜蓉 2湯匙

辣椒粉 2湯匙

韓國芝麻油 1湯匙

豉油 1湯匙

蠔油 1湯匙

做法：

1)洋葱、紅蘿蔔及椰菜切絲備用

2)生麵煮熟後盛起，放在碗中備用

3)在鑊中加入蒜蓉、洋葱爆香

4)加入辣椒粉、紅蘿蔔、椰菜炒至蔬菜變軟

5)加入蟶子、青口炒勻後加入雞湯及適量水

6)煮滾後加入豉油、蠔油、芝麻油調味，最後倒入碗中，完成。

黎欣琦 (SaSa) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，食品研究及營養健康科學學士 (澳洲迪肯大學)，對天然食材特別有心得，同時亦擔任營養烹飪班導師。