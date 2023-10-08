爆《辣手神探》原故事　吳宇森認難同周潤發再合作

即將有新片《Silent Night》於今年12月推出的吳宇森最近接受美國傳媒訪問，不過他談及的並非新作，而是大談勇闖荷里活前的最後一部港產片《辣手神探》，訪問期間他亦罕有提到昔日老拍檔周潤發。

吳宇森先後於兩集《英雄本色》、《喋血雙雄》、《縱橫四海》及《辣手神探》中合作過，原本他們計劃在兩集《赤壁》中再度合作，但最終未能成事。吳宇森近日受訪時就被記者問他未來與發哥會否再度合作，吳導就回應說：「好困難。最難係搵唔到個合適嘅劇本。而我哋亦漸老。我仍想拍啲好似奇連伊士活（Clint Eastwood）嘅電影，講主角色重拾昔日光輝。」而吳導於訪問中亦有大讚發哥，指他除了是位傑出演員之外，他與發哥亦有好多共同之處：「我哋都係嚟自非常貧窮家庭，當我寫《英雄本色》時，所有對白都嚟自我個心同人生經驗。」吳導亦表示當初發哥讀完對白之後都認為是他人生中的內心對白，亦對角色（Mark哥）的遭遇感同身受。吳導說：「佢（發哥）失敗咗3年。啲人取笑佢。所有佢演嘅電影都仆直，而我亦遇上同樣嘅情況。啲人都有取笑我。所以佢（發哥）覺得我創作嘅對白係打從佢心底嘅說話。」

吳宇森在訪問中亦有回顧與發哥對上一次拍攝的《辣手神探》過程，他說：「有兩個理由我想拍《辣手神探》。喺當時1990年，香港嘅黑社會失晒控。佢哋有比執法人員火力更猛嘅槍械，佢哋打劫銀行同周街殺人。令我好想創造香港『辣手神探』（Dirty Harry），一個有膽識同能力去對抗所有罪犯嘅人。」而他更爆《辣》當初的原故事：「最初，個古仔係有關於一個連環殺手，一個心理變態嘅人專門殺害嬰兒。當時現實中亦喺日本發生緊，我睇到有個人混入超市並喺嬰兒食物中落毒嘅新聞。我當時好嬲同唔開心。心諗：『公義喺邊呢？』所以我創作一個辣手神探捉拿專殺嬰嘅變態殺手。但我開始拍攝時就諗或者呢個對觀眾帶嚟唔好嘅影響。有人或者會倣效套戲！於是我改變主意。」吳導更透露原本梁朝偉就是飾演變態殺手的角色，最後改為飾演警方臥底。