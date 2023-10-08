「南半球女王」1秒噴血片　網民狂Loop兩粒鐘？

現年33歲的台灣網紅周荀（DenKa），明明在北半球出生，為何被網友稱作「南半球女王」？皆因她早年曾拍過一張掀衣照，輕輕露出她的「下半球」引盡宅男遐想，因而獲此封號。

最近DenKa又有偉大傑作，她拍下一條只長1秒的短片，不但吸到1.8萬個讚，更有網友不斷翻看它2小時，網友留言話此片：「什麼沒營養的東西，浪費我兩個小時。」但網友身體就最誠實。而DenKa亦有神回他：「這個影片只有1秒耶哈哈哈哈哈笑死！」而DenKa也很懂玩幽默自嘲：「這麼變態的衣服到底是誰想出來的？有夠喜歡」

DenKa其實向來擅長吸引關注，像去年她自己也曾發放一條僅長10秒的放狗片，她只是穿着超低胸背心坐椅上，但透過攝影師的邪惡視角，她雪白的「北半球」吸盡大家注意，甚至完全忘掉她愛犬的存在。在更早之前，DenKa更曾發放一張伏身露深溝的照片，而被網友質疑她胸前「重點」走光，雖然她強調只是陰影，但已足夠讓想入非非。

其實DenKa在新加坡大學讀音樂時，就已醉心玩角色扮演，非常懂得表現自己，也很懂捕捉網民近日她被寵物抓傷，她展露胸前傷痕時，也刻意取用邪惡角度心理，例如，你說她是否很懂吸睛。