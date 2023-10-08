新派法式小酒館　游走傳統和現代之間

放工想來個小酌，又或想和三五知己聚會，香港人會到酒吧、日本人有居酒屋，法國人就愛去小酒館，摸住酒杯底歎下酒菜，觥籌交錯最是熱鬧。近年，本地就有混合休閒和精緻風格的新派小酒館，氣氛輕鬆又提供高質美食，愉快度過一個晚上。

親民家常料理Bistro

法國小酒館（Bistro）的出現眾說紛紜，如有指小酒館雛形是從法國巴黎房東將地下室廚房租借給住客使用或提供食物，漸漸演變而來。正式小酒館於19世紀成形，既賣酒水又賣肉食小菜，價錢相宜，讓平民都有機會惠顧。和法國高級餐廳相比，法式小酒館店子小巧、裝修簡約地道，客人們熱熱鬧鬧圍住吧枱聊天喝酒，再以實惠價錢享用傳統法式家常料理，如肉類餡餅、燉鍋、油封鴨腿和海鮮等，邊飲酒邊配菜，平易近人，讓大家有家中宴客的感覺。

海濱旁摩登小酒館

經過時代轉變，大家生活質素提高，坊間陸續出現新派小酒館，風格介乎Bistro和高級餐廳之間，餐廳裝潢精緻而不鋪張奢華，保留輕鬆氛圍，餐點除保留傳統小酒館菜餚，亦滲入新派創意和高級配搭，令人有多元用餐體驗。將軍澳一間摩登小酒館Bistro La Baie，正游走於傳統和現代餐館之間，客人踏入店內，先被中央的酒吧吸引，輕呷餐前酒或雞尾酒作熱身，再步入寬敞的用餐區，邊享用分量十足的海鮮拼盤，再欣賞窗外海濱景致，最是夠Chill。

菜式微調升級

主廚Devon Hou因應傳統小酒館的特色，保留了肝醬、牛肉他他、燜牛肩肉和時令海鮮等菜單，烹調時又加入微調， 如牛肉他他改用富口感的腹脅肉配中式雲吞脆皮，法式紅酒燉牛肉升級選用澳洲和牛面頰，軟腍又富肉汁。傳統以外，不乏新派「煮」意，鴨肝醬配加入昆布製作的醬汁，和昆布脆片吃富有層次。法國著名的油封鴨腿改以中式鴨醬醃製再煮，配牛油果醬和黃酒蛋黃醬，別具一格。以香煎三黃雞代替法國春雞配芥末薏米飯，輕盈又吃到淡淡松露香，每道菜式再配精選的餐酒，氣氛自然更佳。

鬧市中高級酒館

日間的中環熙來攘往、人流絡繹不絕，偶然避過主要街道，走進橫街小巷，分分鐘有驚喜。中環一間法式新派酒館Racines置身於內街之中，餐廳配有開放式廚房，客人可邊歎美食，邊和兩位大廚兼創辦人Romain Dupeyre和Adrien Castillo交流。兩位大廚認為在寫意的小酒館內，大多只提供簡單食物，服務也較隨意。高級餐廳有精緻美食，但氛圍可能有點拘束，大廚和客人之間也缺乏互動，將休閒用餐氣氛和高級菜餚結合是近年一種流行趨勢，集合兩者的優點。

地道普羅旺斯菜

這個秋季，兩位大廚推出普羅旺斯風格的嘗味菜單（需預訂）。前菜以燈龍椒撻配檸檬果蓉、雞肝芭菲配士多啤梨醬和法式鱈魚炸餅配柚子蛋黃醬打開序幕，果味配搭讓小點去膩又開胃。傳統普羅旺斯菜式會選用法式香腸（Caillette）製作，師傅們將之釀入加白酒煮過的餡料，配雅枝竹和雞油菌，和香腸配合得剛好。

海陸氣息濃厚

主菜方面，布列塔尼乳鴿配鋪滿鴿內臟的發酵迷你茄子，蘸點濃郁鴿汁來吃，肉味香濃。法國的馬賽魚湯舉世知名，師傅以此作靈感，用紅衫魚和多款海鮮做餡料，再配蔬菜意大利雲吞，每一口都滿滿的海洋氣息。吃過用茴香和金橘等打造的甜品，邊品嘗餐後小甜品配茶湯或咖啡，和朋友度過愉快的晚上，最好不過。