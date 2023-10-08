梅艷芳離世20年　國際歌迷會搞連串活動懷緬一代巨星

已故巨星梅艷芳（Anita）離開我們20年，時光荏苒，當我們的時代、環境、生活不斷變遷，阿梅對流行音樂、香港電影、演藝文化的影響一直體現。香港女兒的精神、愛心、貢獻，恒存在我們對她的思念。

今年9月至12月，「梅艷芳國際歌迷會」為阿梅舉行紀念活動，讓歌迷和大眾參與其中。 今年「梅艷芳國際歌迷會」聯同新加坡梅迷，連成一線籌辦活動，一起懷念大家心中的百變女王。部分活動收入將撥捐慈善機構，延續阿梅的善心。

而10月10日阿梅生日當天的早上，歌迷會先到九龍塘省善真堂，中午則會去大嶼山寶蓮寺拜祭阿梅，以表心意。晚上，一班歌迷會舉行自助晚餐，讓梅迷聚首一堂，為阿梅慶生。當晚會播放阿梅過往生活片段、遊戲、抽獎等環節。

在10月8日至14日期間，歌迷會製作了一段紀念影片，於尖沙咀重慶大廈電視牆播出，讓歌迷和大眾可以重溫阿梅的經典音樂，在她的歌聲中祝她60歲生日快樂。

至於新加坡方面，則會舉行「芳踪倩影:致敬梅艷芳展覽會」，將展出阿梅過往舞台服飾、獎座、唱片、CD、海報等珍藏，同時亦會舉辦「百變芳華 : 致敬梅艷芳電影節」，電影節將放映8齣Anita主演的電影，題材不同風格各異，在繽紛的光影下回顧影后的 精彩演技。《胭脂扣》慈善場，善款撥捐Singapore Cancer Society。