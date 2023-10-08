新版AirPods Pro 2　原來唔止換咗插頭？

Apple iPhone 15系列全線轉用USB-C插頭，其實同期推出的AirPods Pro第2代，也靜悄悄地由Lightning變成USB-C。好處是以後果粉用一條線，就能為 Mac、iPad、iPhone及AirPods充電，而且透過iPhone 15更能為其逆向充電，雖然充電功率只有4.5W，但對電量較少的AirPods來說已十分有用。

除了更改了插頭，新耳機還提升了防水等級，由IPX4提升至IP54，意味耳機及充電盒如今既能防水還能防塵，減低被沙塵弄壞的機會。另外iOS 17也為此耳機帶來新功能，例如「適應性音訊」把主動消噪與通透模式二合為一，根據用户身處的環境聲音調整噪音控制；「對話感知」則在跟人對話時自動調低音樂音量，並增強用户面前的聲音。

特別一提，這耳機還是首款支援無損音質的AirPods，最高為20bit/48kHz格式，弔詭的是這音質暫時未能用於聽歌，要配合同用H2晶片的Vision Pro才能「解鎖」使用，考慮到Vision Pro明年先開售，想試最強音質就要等多一排了！

同期加映︰跑友專用耳機

唔少跑友都鍾意戴住耳機跑步，oladance OWS Pro為他們而設，採用「三點一弧」掛耳式設計，有助分散受力及提高佩戴的穩定性，跑住步戴也不易掉落。內建23x10mm雙層喇叭單元，能輸出飽滿音質，獨有Focus Mode可隔絕中高頻聲波，提升降噪效果。支援IPX4級防水，續航時間約16小時。