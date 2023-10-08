《愛‧回家》「英進」招浩明晒婚照　宣布光棍節娶索爆女友

颱風「小犬」逼近本港，天文台已於今日（8日）12時40分改發8號東北烈風或暴風信號，喺《愛‧回家之開心速遞》飾演尋寶圖職員嘅「英進」招浩明，趁住打風喺社交網晒婚紗相宣布婚訊，真係打風都打唔甩呀！佢留言：「11月11日，不再光棍，準備埋單#光棍結#餘生向妳指教#不再光棍#喜歡我的姓氏嗎」而女友Sophiac亦有大晒頭貼頭嘅婚照話：「願每年花開正茂時，我們都像今天一樣，一起感受著人生路上的溫暖與陽光。始於初見，止於终老，往後願生，請多多指教。#願生向你指教 #願每年花開正茂時。」

招浩明入行8年，出身於小康之家，有「TVB富二代」之稱，家住九龍塘又一村，中學時就讀名校，被封為絕新一代筍盤！早年佢喺在無綫節目《樓價有得估》上，大晒兩年前買入時價值858萬，大埔白石角家居，單位兩房平台特色户，屋內的裝修擺設豪華令人睇到嘩嘩聲，佢置表示置業目的為準備同女友結婚外，亦希望愛犬Romeo都住得開心，可以去花園跑步。愛犬Romeo就係劇集《寵愛Pet Pet》中嘅狗主角「冬甩」，而劇中嘅主人就係招浩明，而佢喺劇中就係飾演古佩玲前男朋友花心漢「Paul」。