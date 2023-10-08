陳約臨賣5萬蚊包包遇彈票黨　出動小朋友拎貨等你放下戒心

拍過《3日2夜》的前無綫藝人陳約臨（Kelly）曾在東京奧運中訪問「劍神」張家朗而為人所熟悉！已升呢做人妻的她早前回港，作客好姊妹蔡嘉欣的短片頻道，並大爆自己2年前遇上職業騙徒，被騙走5萬元的名牌包包經過。

Kelly透露2年前將價值5萬多的包包放到網上平台放售，出Post的當天就收到一名買家稱有興趣並相約翌日可到尖沙咀交收，當時Kelly顯得好興奮，並答應對方要求。誰知交收當天買家稱仍在開會，安排兒子到場交收，而兒子代買家檢查手袋後就稱會匯款到Kelly的戶口，但等了45分鐘：「佢又問我攞另一戶口，咁又等等等，等到好攰，最後佢過咗數，但竟然係支票，之後對方話唔係，總之我覺得好辛苦，個小朋友企咗喺度45分鐘好辛苦，我企喺度45分鐘都好辛苦，我最後畀個袋嘅原因都係覺得個小朋友企喺度好辛苦，咁我就畀個袋佢，送咗出去。」

之後蔡嘉欣就爆Kelly就隨即向大朋友宣布：「一日就賣出個袋啦，仲收咗幾萬蚊。」而買家亦好熱心再發訊息給Kelly：「小姐，多謝你，我收到個袋啦！如果你以後要放咩袋就話畀我聽啦。」但一小時候，對方又改口：「小姐你個袋係假㗎喎。」更要求Kelly退回5萬元。陳約臨隨即檢查網上銀行：「彈票！」同時她又發現對方已將她列入黑名單。Kelly在街上大喊，並選擇報案，最後她提醒大家騙徒將無效支票到事主的戶口，戶口結餘有增加，但原來不代表轉帳成功，因銀行處理支票時需要一至兩個工作天核對資料，確認支票有效才存入收款戶口的可用結餘，如支票失效便會彈票。