黎燕珊演出舞台劇　入行40年最大挑戰

劇作家曹禺著名話劇《雷雨》將於11月再度搬上香港舞台，今次更是粵劇與演藝界跨界合作，由粵劇小生陳培甡身兼三職，兼任出品人、導演及男主角，除了多位粵劇大老倌包括南鳳、鄧有銀、陳鴻進等演出外，還有藝人黎燕珊初踏台板，並邀得羅冠蘭擔任戲劇老師坐陣提供意見。

今次是黎燕珊在港首次演出舞台劇，她說：「我個角色性格係敢愛敢恨，羅冠蘭老師叫我一定要用丹田氣提高聲線，因為角色年齡係35歲，聲線唔可以太沉。佢又教我演繹方面要用多啲身體語言，再加上聲音都有助演戲，令我增長咗唔少演戲技巧。」她自言作為演員，希望能夠演到一齣有水準的舞台劇，這是她入行40年的演藝人生中最大挑戰，亦是夢寐以求的機會。

陳培甡十分感謝羅冠蘭的指導：「佢已經唔再教人，我同老師好想完成一個心願，將一部中國人嘅經典作品搬上舞台，老師一口答應義務幫我。」羅冠蘭用心分析人物性格，提點如何用肢體動作表達感情，大家都異口同聲謂：「果然係大師級!」

對此，羅冠蘭謙稱：「我唔敢話幫手排戲，只係抽時間同佢哋一齊研究，將我對人物性格演繹嘅理解同大家分享，佢哋好似善長仁翁咁不停讚我。記得第一次見面，我就同陳培甡要求俾我多啲嚟綵排，每位演員都好用心，雖然佢哋都係獨當一面，演出經驗豐富，但仍然好謙卑又用心，佢哋對角色嘅認真態度，真係嚇我一跳。」