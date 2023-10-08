小改款CLA Coupe抵港

全新小改款CLA Coupe四門轎跑車登場，抵港亮相的是改配上48V輕混能引擎的入門前驅CLA 200 及高性能四驅AMG CLA 35 4MATIC兩個版本。(方偉堅攝)

平治推出全新小改款CLA Coupe四門轎跑車型，抵港亮相的CLA 200 及AMG CLA 35 4MATIC皆改配上48V輕混能引擎，另還會引入以純Turbo引擎發動的AMG CLA 45S 4MATIC+版本供對性能有更高要求的車主選擇。

3版本的面罩、頭泵把及尾導流器等均各自換上新設計，隨車科技配置，包括LED頭尾燈、多功能軚環及MBUX系統等皆獲新升級。動力方面，入門前驅CLA 200搭載1.3L直四Turbo輕混能引擎及7前速雙離合器波箱，最大馬力及扭力分別163hp及270Nm，8.4秒完成0-100km/h，綜合耗油量低見5.9L/100km；高性能四驅AMG CLA 35 4MATIC則搭載2.0L直四Turbo輕混能引擎及8前速雙離合器波箱，最大馬力及扭力分別306hp及400Nm，0-100km/h僅4.9秒，綜合耗油量8.1-8.5L/100km。至於頂級高性能四驅AMG CLA 45S 4MATIC+，搭載2.0L直四Turbo引擎配8前速AMG SPEEDSHIFT雙離合器波箱 ，最大馬力及扭力分別達421hp及500Nm，完成0-100km/h只需4.1秒，綜合耗油量8.7-9.0L/100km。